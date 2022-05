VKI: VW-Sammelklagen - Weitere Verhandlungen bei den Landesgerichten in St. Pölten und Leoben

Wien (OTS/VKI) - Am Landesgericht St. Pölten (LG St. Pölten) und am Landesgericht Leoben (LG Leoben) finden kommende Woche am Montag bzw. Mittwoch die nächsten Verhandlungen der dort anhängigen Sammelklagen des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) gegen die VW AG statt. In den beiden Verfahren vertritt der VKI gesamt rund 1.300 Betroffene, für die ein Schaden von rund 8 Millionen Euro geltend gemacht wird. Dabei wird auch eine Haftung für Folgeschäden eingefordert.

Der deutsche Bundesgerichtshof hat bereits festgehalten, dass VW jenen Betrag als Schaden ersetzen muss, um den die Käufer das Fahrzeug zum Ankaufszeitpunkt zu teuer erworben haben. Es ist davon auszugehen, dass sich die Gerichte in Österreich an dieser Leitentscheidung des Deutschen Höchstgerichts orientieren werden. Im Verfahren beim LG St. Pölten soll die Höhe dieses Schadens ermittelt werden. Ein Sachverständiger entwickelt dafür ein Analysemodell für die Bewertung des Schadens. Eingeklagt wurden 20 Prozent des jeweiligen Kaufpreises.

Insgesamt hat der Verein für Konsumenteninformation im Auftrag von Sozialministerium (BMSGPK) und Bundesarbeitskammer (BAK) 16 Klagen bei den jeweiligen Landesgerichten Österreichs eingebracht. Insgesamt beträgt der Streitwert dieser Sammelklagsaktion 60 Millionen Euro. Rund 10.000 Geschädigte werden dabei vom VKI vor Gericht vertreten.

VW-Verhandlung LG St. Pölten

Datum: 23.05.2022, 13:00 - 17:00 Uhr

Ort: Landesgericht St. Pölten, Verhandlungssaal 131

Schießstattring 6, 3100 St. Pölten, Österreich

VW-Verhandlung LG Leoben

Datum: 25.05.2022, 14:00 Uhr

Ort: Landesgericht Leoben, Saal E / 1. Stock

Dr. Hanns-Groß-Straße 7, 8700 Leoben, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Verein für Konsumenteninformation

Pressestelle

+43 664 231 44 81

presse @ vki.at

www.vki.at