Graf/Schmuckenschlager: "REPowerEU"-Strategie wichtiger Meilenstein in Energie- und Umweltpolitik

ÖVP-Energiesprecherin und ÖVP-Sprecher für Umwelt und Klimaschutz begrüßen wichtigen Schritt zu Beschleunigung der Klimawende und Energieunabhängigkeit von Russland

Wien (OTS) - "Die EU-Kommission hat mit der heute präsentierten 'REPowerEU'-Strategie einen wichtigen Meilenstein in der Energie- und Umweltpolitik gesetzt. Der Kurs geht nun eindeutig in Richtung höherer Energieeffizienz, Ausbau erneuerbarer Energiequellen und Energieunabhängigkeit von Russland. Dabei spielen vor allem die künftig schnelleren Genehmigungsverfahren für die benötigten Anlagen und die Infrastruktur eine entscheidende Rolle", halten Tanja Graf, ÖVP-Energiesprecherin, und Johannes Schmuckenschlager, ÖVP-Sprecher für Umwelt und Klimaschutz, fest. Sowohl für die Energieversorgung als auch für Umwelt und Klima habe die EU-Kommission in fordernden Zeiten richtig und rasch gehandelt.

"Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich die Situation für die Verbraucherinnen und Verbraucher sowie auch für die Unternehmen und die Energiewirtschaft zugespitzt. Umso bedeutsamer ist die nun ins Laufen kommende 'REPowerEU'-Strategie, die die Bürokratie eindämmt und die Versorgung absichert", unterstreicht Tanja Graf.

Johannes Schmuckenschlager betont: "Dass die Erneuerbaren eine Stütze dieser Strategie sein werden, belegt die zukunftsgerichtete und vorausschauende Zielsetzung von 'REPowerEU'. Denn erneuerbare Energien sind es, die in Form von beispielsweise grünem Wasserstoff oder Biokraftstoffen über Wind und Photovoltaik klima- und umweltfreundlich unsere Energieversorgung sicherstellen werden."

Abschließend sagen die beiden Abgeordneten der Volkspartei: "Am Weg zu einer für Wirtschaft und Klima gangbaren Energiepolitik braucht es die Unterstützung aller. Das betrifft sowohl die Mitglieder der Bundesregierung als auch das Parlament. Und das sollte allen bewusst werden." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at