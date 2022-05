Strasser: Totschnig ist starke Stimme für Bäuerinnen und Bauern

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig stellt sich nach Angelobung im Nationalrat vor

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Bei der heutigen Regierungserklärung gratulierte ÖVP-Landwirtschaftssprecher DI Georg Strasser dem neuen Landwirtschaftsminister Mag. Norbert Totschnig und begrüßte ihn im Hohen Haus: „Norbert Totschnig ist ein versierter Fachexperte. Ihn zeichnet eine umfassende Themen- und Kompetenzbreite aus. In den vergangenen Jahren, als Direktor der stärksten agrarpolitischen Institution, hat er wichtige Maßnahmen mitgestaltet sowie Programme und Konzepte initiiert. Als Brückenbauer versteht es Totschnig, wirtschafts-, umwelt- und gesellschaftspolitische Interessen zusammenzuführen. Auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene sowie mit den Vertretern auf den agrarischen Branchen ist er bestens vernetzt.“

Die Land- und Forstwirtschaft prägte die Kindheit und Jugend des Osttiroler Bauernsohnes. Seine Wurzeln habe er nie vergessen. Strasser und Totschnig verbindet eine enge und kollegiale Zusammenarbeit. „Ich freue mich auf eine weiterhin gute Kooperation im Sinne der Bäuerinnen und Bauern, denn der russische Angriffskrieg und der Klimawandel stellen uns vor große Herausforderungen.“

Wie Bundeskanzler Karl Nehammer am Bundesparteitag bereits ankündigte, hat die sichere Versorgung mit Lebensmitteln nun oberste Priorität. „Die Kosten für Energie, Futter- und Düngemittel steigen und die globalen Lieferketten verschieben sich. Norbert Totschnig ist die beste Person in dieser herausfordernden Zeit. Er wird alles daransetzen, dass der hohe Eigenversorgungsgrad an Lebensmitteln aus Österreich so hoch bleibt und die Bauernfamilien unterstützt werden“, so Strasser. Auch eine nachhaltige Versorgung mit Energie sei laut Strasser ein entscheidender Sicherheitsfaktor für die Zukunft. „Neben kurzfristigen Maßnahmen zur Abfederung der energie- und inflationsbedingten Kostensteigerungen braucht es langfristig auch eine Transformation von fossiler zu erneuerbarer Energie.“

Strasser dankt Totschnigs Vorgängerin Elisabeth Köstinger: „Gemeinsam haben wir richtungsweisende Reformen und Projekte umgesetzt. Mit dem Waldfonds, der nationalen Umsetzung der UTP-Richtlinie, der verpflichtenden Herkunftskennzeichnung und der Ausgestaltung der Gemeinsame Agrarpolitik ab 2023 hat Elisabeth Köstinger große Meilensteine gesetzt.“

