Totschnig: Land-, Forst- und Wasserwirtschaft sind unsere Lebensgrundlagen

Bundesminister skizziert NR nach Angelobung Werte & Ziele: Bäuerinnen und Bauern unterstützen, Lebensmittelversorgung sichern – Kompass Ökosoziale Marktwirtschaft

Wien (OTS) - "Dass ich mich als Bundesminister künftig für Österreichs Land-, Forst- und Wasserwirtschaft wie auch für unsere Regionen einbringen darf, ist ein großes Privileg – denn das sind unsere Lebensgrundlangen! Danke an Bundeskanzler Karl Nehammer und den Koalitionspartner für das Vertrauen. Ich nehme diese Aufgabe voller Freude und Demut an!", betont Bundesminister Norbert Totschnig, der nach seiner Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen dem Nationalrat seine Werte und Ziele skizziert – und sich bei seiner Amtsvorgängerin Elisabeth Köstinger bedankt: "Sie hat für unsere Landwirtschaft wichtige Meilensteine gesetzt. Danke für deinen jahrelangen Einsatz und deine Leidenschaft im Sinne unserer Bäuerinnen und Bauern."

"Vom technologischen und strukturellen Wandel über den Klimawandel bis zu den steigenden Ansprüchen der Gesellschaft und des Marktes - unsere Bäuerinnen und Bauern stehen vor großen Herausforderungen. Hinzu kommen die enormen Betriebsmittelkosten, die unsere Landwirtschaft zusätzlich unter Druck bringen. Wie auch in meinen bisherigen Funktionen, richte ich meine Arbeit als Bundesminister nach zwei klaren Zielen aus: Erstens – unsere Bäuerinnen und Bauern bestmöglich durch diese Herausforderungen begleiten und unterstützen. Und damit zweitens die Lebensmittelversorgung für unsere Bevölkerung sichern. Denn nicht die Politik sorgt für Lebensmittel, sondern unsere Bäuerinnen Bauern", sagt Totschnig. Der Weg zu diesem Ziel führe für ihn ganz klar über die Ökosoziale Marktwirtschaft: "Sie ist mein Kompass. Es geht immer um die Balance zwischen ökonomische tragbar, ökologisch machbar und sozial ausgewogen. Wenn jede Maßnahme diesem Dreiklang entspricht, stellen wir die richtigen Weichen in eine nachhaltige Zukunft."

Gerade der russische Angriffskrieg in der Ukraine habe das Thema Lebensmittelversorgung in den Fokus gerückt. "Wenn wir weiterhin regionale Lebensmittel bester Qualität unter Einhaltung höchster Standards haben wollen, müssen wir unsere bäuerlichen Familienbetriebe unterstützen. Das von Bundeskanzler Nehammer angekündigte Entlastungspaket für unsere Bäuerinnen und Bauern in der Höhe von 110 Millionen Euro ist daher genau die richtige Maßnahme zur richtigen Zeit", so Totschnig, der zudem auf die Wichtigkeit weiterer Rohstoff-Lieferungen aus der Ukraine verweist.

"Wer mich kennt weiß, dass ich auf gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe Wert lege. Ob am Bauernhof oder in der Politik – wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir partnerschaftlich arbeiten. Das war immer mein Zugang und so werde ich auch mein Amt als Landwirtschaftsminister anlegen", betont Totschnig abschließend.

