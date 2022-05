Erster großer Schritt in der Pflegereform!

Wien (OTS) - Der Bundesverband Lebenswelt Heim mit seinen rund 650 Mitglieds-Pflegeeinrichtungen in ganz Österreich begrüßt das heute vorgestellte Maßnahmenpaket zur Pflege als ersten großen Schritt in der Pflegereform.

„Endlich wird die dringend benötigte Pflegereform angegangen und hoffentlich auch bald umgesetzt. Ich freue mich, dass einige der brennendsten Themen in der Pflege aufgegriffen werden, darauf haben wir viele Jahre gewartet“, so Markus Mattersberger, Präsident des Bundesverbandes Lebenswelt Heim.



„Ausbildungszuschuss, Pflegestipendium, Lohnerhöhungen und Entlastungswoche werden den Zugang zu Pflegeberufen attraktivieren. Verbesserungen braucht es noch bei den Arbeitsbedingungen in der Pflege – Stichwort Personalschlüssel – um gerade in der Altenpflege auch Zeit für Zuwendung für die alten Menschen zu haben, „denn deshalb entscheiden sich viele für diesen wunderbaren Beruf“, erinnert Mattersberger. Zu begrüßen seien auch die Kompetenzerweiterungen bei Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz, beim diplomierten Personal fehlen diese noch und seien nachzuverhandeln.

„Ein erster großer Schritt ist getan – das verdient Respekt und darf auch als positives Signal für alle Angehörigen der Pflegeberufe und BerufsinteressentInnen gesehen werden. Dieser erste Schritt muss nun aber auch rasch in die Umsetzung kommen und weitere Schritte müssen folgen. Dabei, so Mattersberger, wäre jedoch eine intensivere Einbindung der Stakeholder und ExpertInnen wünschenswert!"

Rückfragen & Kontakt:

Lebenswelt Heim Bundesverband

Markus Mattersberger, MMSc MBA

Präsident

+ 43 (0)1 585 15 90

markus.mattersberger @ lebensweltheim.at



imzusammenspiel kommunikationsmanagement

Gabriele Tupy

+ 43 (0)699 100 277 40

gabriele.tupy @ imzusammenspiel.com