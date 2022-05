Verein Nachhaltige Tierhaltung Österreich: Dank an Elisabeth Köstinger

Unterstützung und Wertschätzung der heimischen Tierhaltung

Wien, 10. Mai 2022 (OTS) - Der Verein Nachhaltige Tierhaltung Österreich (NTÖ) als Sprachrohr der Sparten der Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Geflügel und Pferde haltenden Betriebe dankt Bundesministerin Elisabeth Köstinger für die jahrelange gute Zusammenarbeit und Unterstützung im Sinne der heimischen tierhaltenden Landwirtschaft.

"Wir bedauern den Rücktritt unserer ehemaligen Landwirtschaftsministerin, der die Anliegen unserer heimischen Bäuerinnen und Bauern stets am Herzen lagen. Sie konnte vieles für unsere Betriebe auf den Weg bringen und setzte viele konstruktive Zukunftsperspektiven. Dafür war sie in all den Jahren stets in einem wertschätzenden Austausch und auf Augenhöhe mit uns", betont NTÖ-Obmann Josef Fradler. "Köstingers Einsatz und Engagement für die Einigung zur GAP-Umsetzung stärken im großen Ausmaß die heimische Nutztierbranche in den nächsten Jahren. Die Maßnahmen sichern die Zukunft der heimischen Familienbetriebe und unterstützen den österreichischen Weg, der sich durch Qualität und höchste Standards auszeichnet.

Vom Tierwohlpakt zur verpflichtenden Herkunftskennzeichnung

Der 2020 von Köstinger initiierte Tierwohlpakt stellte einen wichtigen Meilenstein zum Ausbau von Tierwohl und Lebensmittelstandards dar. 2021 wurde das Bekenntnis der Politik zur regionalen Beschaffung von Lebensmitteln mit dem sogenannten Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen öffentlichen Beschaffung (NaBe) umgesetzt. "Das eingeleitete Begutachtungsverfahren der Verordnungen zur Einführung der verpflichtenden Herkunftskennzeichnung von Milch, Fleisch und Eiern in verarbeiteten Produkten und in der Gemeinschaftsverpflegung ist nun ein weiterer großer Schritt zu mehr Transparenz der angebotenen Lebensmittel. Für die Umsetzung der im Regierungsprogramm verankerten Vorhaben gilt Köstinger ein besonderer Dank", so Fradler. Die Vertreter der NTÖ wünschen ihr alles Gute für ihren weiteren Lebensweg sowie viel Erfolg bei ihren zukünftigen Aktivitäten.

Die Rinderzucht Austria, der Verband Österreichischer Schweinebauern (VÖS), der Österreichische Bundesverband für Schafe und Ziegen (ÖBSZ), die Zentrale Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Geflügelwirtschaft (ZAG) sowie die Arbeitsgemeinschaft Rind (ARGE Rind) und Pferd Austria haben 2016 den gemeinsamen Dachverein "Nachhaltige Tierhaltung Österreich" (www.nutztier.at) gegründet. Damit sollen gemeinsam die Interessen der Tierhalter aller Sparten vertreten und agrarpolitische Themen koordiniert behandelt werden. (Schluss)

