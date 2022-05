Großes Jubiläumsjahr mit der 20. KinderuniWien

In diesem besonderen Jahr wird wieder live an den Universitäten geforscht – inklusive KinderuniSponsion und Jubiläumsfest

Wien (OTS) - Die Lehrveranstaltungen an der KinderuniWien sind alles andere als graue Theorie und nun ist es fix: Heuer kann von 11. bis 23. Juli wieder vor Ort an sieben KinderuniStandorten – der Universität Wien, der Medizinischen Universität Wien, der Technischen Universität Wien, der Universität für Bodenkultur Wien, der Veterinärmedizinischen Universität Wien, der FH Campus Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien – alles gefragt, geforscht und ausprobiert werden.



20. KinderuniWien – seit 2003 herrscht Neugierde im Hörsaal

Rund 1.000 Kinder nahmen an der ersten KinderuniWien teil, in den Jahren vor der Pandemie waren es an die 4.500 Jungforscher*innen, die in über 400 Lehrveranstaltungen in Kontakt mit rund 600 Wissenschafter*innen aus unterschiedlichsten Forschungsdisziplinen kamen. Damit zählt die KinderuniWien zu den buntesten Wissenschaftsvermittlungsprojekten für Kinder in Europa.



Zwei coronabedingte Ausnahmejahre haben kinderuni.online hervorgebracht – ein Angebot, das weiter bestehen bleibt! Die KinderuniWien kehrt in ihrem 20. Jubiläumsjahr aber auch im alten Stil zurück in die Hörsäle, Seminarräume und Labore. Es wird wieder einen großen Abholtag zum Start der KinderuniWien und eine feierliche KinderuniSponsion zum Abschluss geben. Außerdem warten auf die KinderuniStudierenden zum Jubiläum eine ganz besondere Geburtstagsfeier und ein originelles Geburtstagsgeschenk! Neugierig geworden? Genau so soll es sein!

Die Termine der Kinderuni Wien 2022

Am 1. Juni wird das Programm der KinderuniWien 2022 online veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt ist auch die Registrierung möglich. Am 13. Juni startet die Anmeldung zu den Lehrveranstaltungen.

T-Shirt und Ausweis gibt’s am Abholtag, der dieses Jahr am Samstag, 9. Juli, ab 15 Uhr am Campus der Universität Wien stattfindet, die Lehrveranstaltungen besuchen die Kinder von 11. bis 22. Juli und am Samstag, 23. Juli, ab 10 Uhr wird dann die beliebte KinderuniSponsion im Großen Festsaal im Hauptgebäude der Universität Wien gefeiert.

Bis zum Sommer online studieren

Für alle, die sich schon jetzt auf den KinderuniWien-Sommer vorbereiten wollen, hält kinderuni.online weiterhin viel Spannendes aus allen Wissenschaftsbereichen sowie informative Links zu aktuellen Themen bereit. Hier können neugierige Kinder 365 Tage im Jahr rund um die Uhr im Netz experimentieren, spielerisch forschen und studieren.

Informationen: www.kinderuni.at

Fördergeber*innen wie das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung mit der vom OeAD koordinierten Förderinitiative für Kinder- und Jugenduniversitäten sowie die Stadt Wien unterstützen die Kinderuni-Aktivitäten. Kooperationspartner*innen sind: Bawag Group, Altstoff Recycling Austria /Austria Glas Recycling, A1 Telekom Austria AG, Institute of Science and Technology Austria, Wirtschaftskammer Österreich, Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Klima- und Energiefonds, Böhringer Ingelheim RCV, Erste Bank Flip Financial Life Park, MA 31 Wiener Wasser, Wiener Städtische Versicherung, Ja! Natürlich, pma-Projektmanagement Austria, Eskimo, facultas, Büchereien Wien

