Einladung zum hybriden Presse-Event: Novartis eröffnet in Schaftenau weltweit modernste Biopharmazeutika-Produktionsanlage

Wien/Innsbruck (OTS) - Mit „BioFuture“ geht in Schaftenau im Tiroler Unterland die weltweit modernste Produktionsanlage für Biopharmazeutika in Betrieb. Zusätzlich erweitert der parallele Start von Cell Culture 2 (CC2) die Fertigungskapazitäten deutlich. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 300 Millionen Euro. Damit wird Schaftenau der größte und innovativste Standort zur Herstellung von Biopharmazeutika mittels Zellkultur in Österreich.

Wir freuen uns, Sie zu einer hybriden Pressekonferenz mit anschließender virtueller Besichtigung einzuladen. Im Rahmen der brandneuen 3D Tour erhalten Sie einen exklusiven Einblick in die neuen Anlagen.

Datum: Donnerstag, 12. Mai 2022

10:00 - 11:00 Uhr: Pressegespräch

11:00 - 11:30 Uhr: Virtuelle 3D Tour

Ort: Novartis-Campus Schaftenau

Biochemiestraße 10, 6336 Langkampfen

oder

virtuelle Teilnahme via MS Teams (Einwahldaten nach Anmeldung)

Teilnehmende:

Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Günther Platter, Landeshauptmann Tirol

Steffen Lang, President Operations Novartis AG

Rene Luginbühl, Platform Head Large Molecules Novartis AG

Michael Kocher, Country President Novartis Austria

Mario Riesner, Geschäftsführer Novartis Kundl/Schaftenau

Bitte melden Sie sich bis zum 9. Mai an unter novartis.austria@novartis.com.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

hybrides Presse-Event: Novartis eröffnet in Schaftenau weltweit modernste Biopharmazeutika-Produktionsanlage

Eine virtuelle Teilnahme ist via MS Teams möglich. Ihre persönlichen Einwahldaten erhalten Sie nach Anmeldung.



Datum: 12.05.2022, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Novartis Campus Schaftenau

Biochemiestraße 10, 6336 Langkampfen, Österreich

Url: http://www.novartis.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Ager-Gruber

Communications Lead Campus Kundl/Schaftenau

+43 664 88709155

julia.ager-gruber @ novartis.com



Simone Farina, Bakk. Komm.

External Engagement Lead

+43 664 88281353

simone.farina @ novartis.com