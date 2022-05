FMK-AVISO: Jahres-PK der österreichischen Mobilfunkindustrie

Kennzahlen der österreichischen Mobilfunkindustrie / 5G-Netzausbau / Österreichweite 5G-Messreihe

Wien (OTS) - Das Forum Mobilkommunikation lädt MedienvertreterInnen zur Jahrespressekonferenz am Donnerstag, 12.5.2021 um 9:30 Uhr ein.

Die PK findet online und im Presseclub Concordia hybrid statt.

Themen:

Wirtschafts- und Verkehrsdaten der österreichischen Mobilfunkindustrie im Jahr 2021

Aktueller Stand Netzausbau 5G / Erwartungen der Gemeinden

Vorstellung der österreichweiten 5G-Messreihe

Am Podium:

Matthias Baldermann , Präsident des FMK und CTO von Hutchison Drei Austria GmbH

Margit Kropik, Geschäftsführerin des FMK

Es gelten im Presseclub Concordia die aktuellen Corona-Bestimmungen zum 12.5.22. Zur Teilnahme vor Ort oder online via Teams ersuchen wir um Anmeldung per Mail an wagner@fmk.at.

Jahres-PK der österreichischen Mobilfunk-Industrie

Datum: 12.05.2022, 09:30 - 10:15 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Gregor Wagner

Pressesprecher



Forum Mobilkommunikation – FMK

Mariahilfer Straße 37-39, A-1060 Wien

Mobil: +43 664 619 25 12

Fix: +43 1 588 39 15

Email: wagner @ fmk.at

Website: www.fmk.at