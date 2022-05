Lebenshilfe: Wohnen – Der Schlüssel zur Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen

Lebenshilfe erstellt erstmals Inklusions-Leitfaden für Gemeinden

Mit dem Leitfaden ‚Inklusion in Gemeinden‘ möchten wir die Verantwortlichen vor Ort unterstützen, eigene Aktionspläne zu erarbeiten. Ziel ist, die volle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. Hanna Kamrat, Vizepräsidentin und Selbstvertreterin Lebenshilfe Österreich 1/3

Für Selbstbestimmung und für die Möglichkeit frei zu entscheiden, braucht es das notwendige Angebot. Das ist bis heute nicht ausreichend bis gar nicht gegeben Markus Neuherz, Generalsekretär Lebenshilfe Österreich 2/3

Wir freuen uns, dass es bereits Gemeinden mit eigenen Aktionsplänen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention gibt Hanna Kamrat, Vizepräsidentin und Selbstvertreterin Lebenshilfe Österreich 3/3

Anlässlich des Europäischen Protesttages zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (5. Mai) treten Menschen mit Behinderungen für ihr Recht auf Teilhabe und Inklusion ein. Das Recht auf ein „Selbstbestimmtes Leben und Inklusion in der Gemeinschaft“ ist im Artikel 19, der bereits 2008 ratifizierten Behindertenrechts-Konvention, verbrieft.

Mit dem neuen Leitfaden unterstützt die Lebenshilfe Bürgermeister*innen, eigene Aktionspläne zur Umsetzung des Menschenrechts auf Wohnen und auf ein Leben in der Gemeinschaft zu entwickeln.

Wahlmöglichkeit des Wohnortes oft nicht gegeben

In den meisten Gemeinden ist dieses Bild von Inklusion noch nicht Realität. Selbstvertreter*innen und Angehörige der Lebenshilfe fordern daher ihr Recht auf selbstbestimmtes Wohnen und Leben ein. Selbstbestimmt Wohnen bedeutet, sich den Wohnort und die Wohnform selbst aussuchen zu können. Selbstbestimmtes Wohnen heißt auch, dass man frei entscheiden kann, ob man alleine oder mit wem man gemeinsam wohnen möchte. „Für Selbstbestimmung und für die Möglichkeit frei zu entscheiden, braucht es das notwendige Angebot. Das ist bis heute nicht ausreichend bis gar nicht gegeben“ , erklärt Markus Neuherz, Generalsekretär der Lebenshilfe Österreich. Zentrale Aspekte für selbstbestimmtes Wohnen sind daher Wahlmöglichkeiten, Sozialraumorientierung, der Zugang zu notwendigen Unterstützungs- und Assistenzleistungen und ein barrierefreies Umfeld.

Inklusion in Gemeinden ist der Schlüssel zur Selbstbestimmung

Länder und Gemeinden sind gefordert, diesbezüglich das entsprechende Umfeld sicherzustellen. „Wir freuen uns, dass es bereits Gemeinden mit eigenen Aktionsplänen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention gibt“ , zeigt sich Hanna Kamrat, Vizepräsidentin und Selbstvertreterin der Lebenshilfe Österreich optimistisch. „Mit dem Leitfaden ‚Inklusion in Gemeinden‘ möchten wir die Verantwortlichen vor Ort unterstützen, eigene Aktionspläne zu erarbeiten. Ziel ist, die volle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen.“

Die Gemeinde Wiener Neudorf in Niederösterreich geht als Inklusionsgemeinde mit gutem Beispiel voran. Im Leitfaden teilen die Verantwortlichen des Inklusionsteams und der Bürgermeister ihre Erfahrungen und rufen dazu auf, rasch erste Schritte zu setzen.

Aktionen in ganz Österreich: Menschen mit Behinderungen gehen aktiv auf Gemeinden zu

Die Lebenshilfe möchte weitere Gemeinden ermutigen, inklusive Maßnahmen und Ziele umzusetzen, richtungsweisend zu agieren und gemeinsam den Weg für eine chancengerechte Zukunft zu ebnen. Die Selbstvertreter*innen der Lebenshilfen in Österreich überreichen daher den Leitfaden für Inklusion in den Gemeinden in den kommenden Wochen und Monaten an zahlreiche Bürgermeister*innen und stehen als Expert*innen in eigener Sache für Fragen rund um das Thema Barrierefreiheit und Inklusion beratend zur Seite.

Unsere Vision: miteinander statt nebeneinander

Die Vision der Lebenshilfe ist, dass alle Menschen in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit anerkannt und wertgeschätzt zusammenleben können.

Menschen mit Behinderungen wohnen und leben mitten in der Gemeinschaft – von Anfang an. Kinder mit und ohne Behinderungen besuchen die gleichen Kindergärten und Schulen in ihrer Nachbarschaft. Ausbildung und Beruf finden gemeinsam in inklusiven Betrieben statt. In der Freizeit haben alle die Möglichkeit, in Sportvereinen, Theater- oder Musikgruppen nach ihrer Wahl mitmachen zu können. Das ist Inklusion.

Mehr zum Thema Inklusion in den Gemeinden und der Leitfaden sind unter folgendem Link abrufbar: https://lebenshilfe.at/inklusion/themen/selbstbestimmt-wohnen/

Leicht verständliche Version

Lebenshilfe: Selbstbestimmtes Wohnen für Menschen mit Behinderungen

Die Lebenshilfe erstellt einen Inklusions-Leitfaden für Gemeinden

Am 5. Mai ist der Protest-Tag für Inklusion und Teilhabe

von Menschen mit Behinderungen.

Die Lebenshilfe nimmt diesen Tag zum Anlass

und stellt ihren Leitfaden zu Inklusion in Gemeinden vor.

In dem Leitfaden steht: so können in einer Gemeinde alle teilhaben.

Menschen mit Behinderungen können ihren Wohn-Ort oft nicht auswählen

Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf Teilhabe in der Gemeinde.

Das steht so in der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

In vielen Gemeinden können Menschen mit Behinderungen

aber noch nicht selbstbestimmt wohnen.

Selbstbestimmt Wohnen bedeutet: ich kann meinen Wohn-Ort

und die Wohn-Form selbst aussuchen.

Selbstbestimmt Wohnen heißt auch: ich darf selbst entscheiden,

möchte ich allein oder mit jemandem gemeinsam wohnen.

Dafür braucht es mehr Wahl-Möglichkeiten, Zugang zu notwendigen Unterstützungs-Leistungen oder Assistenz-Leistungen und ein barriere-freies Umfeld.



Selbstbestimmung durch Inklusion in Gemeinden

Manche Gemeinden haben bereits Aktions-Pläne zur Umsetzung

der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.

Die Lebenshilfe möchte weitere Gemeinden dazu ermutigen,

sich mehr für Inklusion und Teilhabe einzusetzen.

Der Leitfaden ‚Inklusion in Gemeinden‘ soll Gemeinden dabei unterstützen.

Ein gelungenes Beispiel für eine inklusive Gemeinde ist Wiener Neudorf.

Am 5. Mai gibt es dort ein Fest gelebter Vielfalt.



Aktionen in ganz Österreich

Die Selbstvertreter*innen der Lebenshilfen in Österreich überreichen

den Leitfaden ‚Inklusion in den Gemeinden‘ in den nächsten Wochen und Monaten

an viele Bürgermeister*innen.

Die Selbstvertreter*innen stehen auch als Expert*innen in eigener Sache

für Fragen zu den Themen Barriere-Freiheit und Inklusion beratend zur Seite.

Unser Bild von der Zukunft: miteinander statt nebeneinander

Menschen mit Behinderungen wohnen und leben mitten in der Gemeinschaft.

Kinder mit und ohne Behinderungen lernen gemeinsam.

Ausbildung und Beruf finden gemeinsam in inklusiven Betrieben statt.

In der Freizeit haben alle die Möglichkeit,

in Sportvereinen, Theater-Gruppen oder Musik-Gruppen

nach ihrer Wahl mitmachen zu können.

Das ist Inklusion.

Mehr zum Thema Inklusion in den Gemeinden und den Leitfaden

gibt es hier: https://lebenshilfe.at/inklusion/themen/selbstbestimmt-wohnen/





