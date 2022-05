Greenpeace Geschäftsführer unterzeichnet das Anti-Korruptionsvolksbegehren

Zum Start der Eintragungswoche rufen Greenpeace und Saubere Hände mit weiteren Akteur:innen zur Unterzeichnung des Volksbegehrens auf

Wien (OTS) - Am Montag, den 2. Mai startet die Eintragungswoche des Rechtsstaat und Anti-Korruptionsvolksbegehren. Dazu versammelte sich heute Alexander Egit, Greenpeace-Geschäftsführer gemeinsam mit Aktivist:innen, Kabarettist:innen und Vertreter:innen verschiedener zivilgesellschaftlicher Organisationen beim Bezirksamt am Karl-Borromäus-Platz 3, 1030 Wien. Sie alle unterzeichneten das Rechtstaat- und Antikorruptionsvolksbegehren. Zwei der Anwesenden sind im Ghostbusters-Kostüm, symbolisch für die Korruptionsjagd, erschienen.

“Von Buwog über Eurofighter bis hin zu Ibiza und skandalösen Nachrichtenchats: Kaum ein Monat vergeht in Österreich ohne einen neuen Korruptionsskandal. Auch Klima- und Umweltschutz leiden unter den kriminellen Machenschaften der Reichen und Mächtigen. Die Umweltkorruption führt dazu, dass Großprojekte wie Skigebiete, Betriebsflächen, Mastbetriebe und Straßenbau aus Profitinteressen umgesetzt und dafür Umweltprüfungen umgangen, erleichtert oder verfälscht werden”, sagt Alexander Egit. “Wir haben jetzt die Möglichkeit, aktiv dagegen vorzugehen.”

Gemeinsam mit der Initiative Saubere Hände, den Kabarettisten Thomas Maurer, Klaus Oppitz und Magda Leeb, so wie Andrea Fried, Proponentin des Rechtsstaat- und Anti-Korruptionsvolksbegehren, Ursula Bittner, Sprecherin der Initiative Saubere Hände und Wirtschaftsexpertin bei Greenpeace in Zentral- und Osteuropa, Philine Dressler, Campaigns Director von #aufstehn, Helge Fahrnberger, Unternehmer und Aktivist, Robert Harm, Mitbegründer des Netzwerkes open3.at zur Förderung von Open Society, Open Government und Open Data in Österreich, Fritz Hausjell, geschäftsführender Präsident Reporter ohne Grenzen, Felix Hnat, Obmann Vegane Gesellschaft, Martin Moser und Luise Wernisch-Liebich, Geschäftsführer von Respekt.net, Stefan Sengl, PR-Berater, und Albert Steinhauser, ehemaliger Justizsprecher der Grünen appelliert Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit an alle Bürgerinnen und Bürger: Unterschreiben Sie das Volksbegehren! Gemeinsam können wir jetzt alle zu Korruptionsjäger:innen werden.

Fotos von der Aktion finden Sie ab ca. 12:00 Uhr hier:

https://act.gp/Volksbegehren

Rückfragen & Kontakt:

Ursula Bittner

Wirtschaftsexpertin in Greenpeace Zentral und Osteuropa

+43 664 960 64 29

ursula.bittner @ greenpeace.org



Flora Eder

Pressesprecherin, Greenpeace CEE in Österreich

Tel.: + 43 (0)664 81 69 716

E-Mail: flora.eder @ greenpeace.org