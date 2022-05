Vorzeigewohnprojekt in Guntramsdorf wird fortgesetzt

In Neu-Guntramsdorf erfolgt nach der Fertigstellung des ersten Pilot-Gebäudes durch die „Neue Heimat“ nun der nächste Schritt.

Niederösterreich/Wien (OTS) - Die großen Ziele dieses Langzeit-Projektes sind vor allem die Verbesserung der Wohnsituation, bei gleichbleibenden leistbaren Mieten, und Energieeinsparungen im Sinne unserer Umwelt.

Die Gebäude aus der Vorkriegszeit sind nicht mehr sanierbar und werden daher in den kommenden Jahren bzw. Jahrzehnten schrittweise ersetzt.

Erste Wohnungen bereits übergeben

Der erste Neubau in der Parkstraße 5, mit insgesamt 24 modernen Wohnungen, wurde bereits an die Mieter*innen übergeben.

Die neuen Wohnungen sind top ausgestattet und verfügen beispielsweise über einen barrierefreien Zugang mit Lift, haben einen Balkon oder Eigengarten.

Durch effiziente Planung, moderne Bauweisen und Energieeinsparungen sollen die Gesamtwohnkosten für die Mieter*innen auch zukünftig nicht höher sein als bisher.

Bürgermeister Robert Weber: „ Gemeinsam mit der Neuen Heimat schaffen wir in diesem Ortsteil von Guntramsdorf ein Vorzeigewohnprojekt, das deutlich macht, dass leistbarer Wohnraum möglich ist, ohne dabei auf Qualität und Komfort zu verzichten! “



Die Wohnhausanlage in der Parkstraße in Neu-Guntramsdorf wurde vor mehr als 80 Jahren errichtet und zählt heute zu den ältesten Gebäuden in diesem Ortsteil. Die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft “Neue Heimat“ ist seit dieser Zeit Eigentümerin und Vermieterin dieser Wohnungen.

Auf Erfahrung bauen

Die Erkenntnisse aus diesem ersten Projekt (in der Parkstraße 5) wurden inzwischen gemeinsam mit der Neuen Heimat, Experten und der Marktgemeinde erläutert, um diese in die noch folgenden Gebäude einfließen zu lassen. So wird man zukünftig auf Wärmepumpen mit Photovoltaik oder Fernwärme setzen. Über die kommenden Jahre bzw. Jahrzehnte hinweg werden so die alten Wohngebäude in der Parkstraße, in der Franz Novy-Gasse und in der Bertha von Suttner-Gasse durch neue ersetzt.

„ Es freut mich sehr, dass es uns gemeinsam mit der Gemeinde gelungen ist, dieses Pilotprojekt erfolgreich umzusetzen. Nun gilt es auch den weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern der Altbauten möglichst rasch neue, energieeffizente und moderne Wohnungen zur Verfügung zu stellen “, so Geschäftsführer Christian Wieseneder (Neue Heimat)

Am 29.4. erfolgte mit dem Abriss des inzwischen leerstehenden Gebäudes in der Parkstraße 22-30 der offizielle Startschuss für die nächste Häuser!

„ Als Bürgermeister ist es mein klares Ziel, dass die Mieter*innen mit diesem Projekt eine Perspektive vor Augen haben, die ihnen zeigt, dass sie sich auch zukünftig ihre Wohnung leisten können werden. Leistbares Wohnen ist ein Grundrecht und dieses muss auch in Zukunft gesichert sein. Wie wichtig das ist, zeigt sich ja gerade bei der vorherrschenden Teuerungswelle! “, so Weber weiter.

