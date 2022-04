Stögmüller/Grüne erfreut über Erhöhung des Katastrophenfonds für Freiwillige Feuerwehr

15 Millionen Euro für den Ankauf von Feuerwehr-Einsatzfahrzeugen

Wien (OTS) - „Ich freue mich, über die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren mit weiteren 15 Millionen Euro aus dem Katastrophenfonds für die Anschaffung von Einsatzfahrzeugen und Ausrüstung für die Feuerwehrmänner und -frauen durch die Bundesregierung. Mit diesen Investitionen soll die Ausstattung der Feuerwehren unterstützt und verbessert werden. Die Feuerwehren leisten tagtäglich einen wichtigen Beitrag im Katastrophenschutz und brauchen dafür auch moderne Ausstattung um diese Aufgaben zu erfüllen“, zeigt sich David Stögmüller, Katastrophenschutzsprecher der Grünen, erfreut.

„Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder mit unterschiedlichen Naturkatstrophen wie Waldbränden, Dürre, Murenabgängen und Fluten zu kämpfen und durch die Klimakrise werden diese nicht weniger. Unsere Feuerwehren leisten einen enormen Einsatz für den Zivilschutz der Bevölkerung. Es ist außergewöhnlich, wie dicht und verlässlich das Netz an Freiwilligen Feuerwehren in unserem Land ist. Immer wieder unterstützen österreichische Feuerwehren auch Einsätze im Ausland. So beispielsweise auch im vergangenen Sommer bei den Waldbränden in Griechenland“, sagt Stögmüller.



„Dafür braucht es eine gut ausgestattete Feuerwehr, die in solchen Situationen Katastrophenhilfe leisten kann. Die Feuerwehren sind eine wichtige Partnerorganisation und es freut mich, dass wir mit der Erhöhung des Katastrophenfonds nun mehr Geld zur Verfügung stellen können um wichtige Investitionen zu vereinfachen“, betont Stögmüller.

