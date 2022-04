SPÖ-Silvan unterstützt Forderung von ÖGK-Huss: „Wahlarztsystem ist reformbedürftig!“

Regierung vertagt Antrag von SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher und verhindert Verbesserungen

Wien (OTS/SK) - Nun schaltet sich auch Rudolf Silvan, SPÖ-Abgeordneter zum Nationalrat und Mitglied im Gesundheitsausschuss für die Sozialdemokraten, in die Diskussion rund um eine Reform des Wahlarztsystems ein. Für Silvan steht fest, dass es der richtige Weg ist, wenn jede Ärztin und jeder Arzt der eine Kassenarztstelle erhalten möchte, diese auch bekommt. Silvan: „Nur so kann die medizinisch-ärztliche Versorgung unabhängig vom Geldbörsel der Patient*innen auch in Zukunft gesichert werden!“ ****

Viele Patient*innen würden derzeit aufgrund langer Wartezeiten bei Kassenvertragsärzten gezwungenermaßen auf Wahlärzt*innen ausweichen, erklärt Silvan. Würde die Reglementierung von Kassenarztstellen aufgehoben werden, könnte sich die Anzahl an Patient*innen, die gezwungenermaßen auf einen Wahlärzt*innen ausweichen, reduzieren. Für Silvan ist klar: „Gerade in Zeiten der enormen Teuerung sollten sich die Menschen nicht auch noch um die Gesundheitsversorgung finanzielle Gedanken machen müssen.“

Um der vorherrschenden Zwei-Klassen-Medizin und dem Mangel an Kassenarztstellen, insbesondere dem Mangel an Kinderärzt*innen, entgegenzuwirken, hat SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher im letzten Gesundheitsausschuss des Parlaments einen entsprechenden Antrag eingebracht. „Dieser wurde von den Regierungsparteien aber eiskalt vertragt!“, zeigt sich Silvan entsetzt ob der Untätigkeit der Regierung.

Von den rund 10.000 Wahlärzt*innen die es am Papier gibt, sind laut Silvan ohnehin nur gut 700 versorgungswirksam. Anstatt Wahlarztrückerstattungen von rund 150 Millionen Euro jährlich könnte die ÖGK mit diesem Geld aber bis zu 600 zusätzliche und voll versorgungswirksame Kassenarztstellen schaffen. Auch dieser Umstand zeigt laut Silvan, dass hier ein Umdenken dringend notwendig ist. (Schluss) lp

