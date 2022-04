Mission Innovation Austria Week 2022: Aufbruch zur klimaneutralen Gesellschaft

Konferenz beleuchtet die Themen Energiewende, Kreislaufwirtschaft und klimaneutrale Stadt

Wien (OTS) - Die Mission Innovation Austria Conference, DAS FORUM für alle Gestalter:innen und Innovationskräfte der Energie- und Klimawende, findet von 17. bis 19. Mai 2022 als Hybrid-Event online und vor Ort in den Regionalstudios in Linz, Wien und Stegersbach statt.

Die MIAConference ist der Höhepunkt der Eventserie MIAOnline. Im Mittelpunkt steht die Bedeutung von Forschung und Innovation auf dem Weg zu einer sicheren Energieversorgung mit 100 % erneuerbarer Energie und dem damit einhergehenden Umbau des Energiesystems. Veranstaltungspartner sind das Bundesministerium für Klimaschutz (BMK), der Klima- und Energiefonds, das Land Oberösterreich und Business Upper Austria.

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler: „Klimaschutzinnovationen Made in Austria sind seit Jahren zentrale Treiber der Energiewende. Mit der ‚Mission Innovation Austria‘ positioniert sich Österreich als Vorreiter für jene Zukunfts- und Energietechnologien, die den Weg für eine klimafreundliche Zukunft ebnen. Die enge Zusammenarbeit mit österreichischen Unternehmen und Institutionen sowie mit internationalen Netzwerken macht diesen Erfolg möglich und beflügelt ihn. Klimaschutz-Innovationen sind auch ein wahrlicher Boost für unsere Wirtschaft. Denn mit dem Ausbau erneuerbarer Energie, aber auch Investitionen in klimafreundliche Industrieproduktionsprozesse sorgen wir für zukunftssichere Arbeitsplätze und Wertschöpfung in den Regionen.“

Klima- und Energiefonds Geschäftsführerin Theresia Vogel: „Die Mission Innovation Austria Week ist ein exzellenter Nährboden für innovative Ideen und Projekte. Die Klimaneutralität bis 2040 ist ein ambitioniertes, aber alternativloses Ziel. Um es zu erreichen, müssen wir alle Kräfte bündeln und Klimaschutz-Innovationen rasch in die Umsetzung bringen. Mit unseren Programmen und Initiativen stehen wir genau dafür als Partner zur Verfügung.“

Markus Achleitner, Wirtschafts- und Energie-Landesrat des Partnerbundeslandes Oberösterreich: „Wir freuen uns, den Schwerpunkt Kreislaufwirtschaft ausrichten zu dürfen. In unserer Wirtschafts- und Forschungsstrategie #upperVISION2030 bekennen wir uns klar zu einer effizienten, nachhaltigen Industrie und Produktion. Rohstoffe effizient nutzen, die Umwelt schützen und die Produktivität erhöhen – Kreislaufwirtschaft ist Motor für Innovationen und für eine nachhaltige Wirtschaft gleichzeitig. In kaum einer anderen Region sind die Voraussetzungen dafür so gut wie in Oberösterreich: Wir haben in unseren Unternehmen und Forschungseinrichtungen vielfältiges Know-how. Wir sind die Kompetenzregion für Werkstoffe – von Stahl und Aluminium über Holz und Verbundwerkstoffe bis Kunststoff.

Programm-Highlights

Energie erzeugen, verteilen und verbrauchen innerhalb einer Community – das ist dank der Möglichkeit, Energiegemeinschaften zu gründen, inzwischen Realität. Die Konferenz startet am Dienstag, den 17. Mai, am Nachmittag im Regionalstudio Stegersbach mit dem Thema „Innovative Energiegemeinschaften als Schlüssel zur Energiewende“ und geht den Fragen „Wie funktioniert das Gründen einer Energiegemeinschaft in der Praxis?“ und „Welche Herausforderungen stellen sich beim Betrieb von Energiegemeinschaften?“ gemeinsam mit Expert:innen und Umsetzer:innen nach.

Am Mittwoch, 18. Mai, geht es im Regionalstudio Linz mit dem Thema „Klimaneutrale Stadt – von der Forschung in die Umsetzung“ weiter. Gastgeber des Vormittages ist der Klima- und Energiefonds, der mit seiner Smart-City-Initiative seit rund zehn Jahren Städte und urbane Regionen dabei unterstützt, ihre Heimat klima- und zukunftsfit zu gestalten.

Der Mittwochnachmittag steht ganz im Zeichen der Vorzeigeregion Energie „Green Energy Lab“. Es ist die Anlaufstelle für alle Unternehmen und Institutionen, die mit innovativen Ideen zur Energiewende beitragen. Präsentiert werden in der Vorzeigeregion entwickelte Lösungen für ein nachhaltiges Energiesystem. Die Veranstaltung findet im Wiener Palais Berg statt.

Der Abschlusstag der Konferenz, der 19. Mai, ist gleichzeitig der Höhepunkt und startet in Linz mit Eröffnungsstatements von BM Gewessler und LR Achleitner, gefolgt von Keynotes und hochkarätig besetzten Diskussionspanels mit Vertreter:innen aus Politik, Wirtschaft und Forschung. Sie diskutieren, wie die Gesellschaft den Weg zur Klimaneutralität findet. Im Fokus der Diskussion stehen die Themen „Energiewende“, „Kreislaufwirtschaft“ und „klimaneutrale Stadt“.

Das Thema Kreislaufwirtschaft wird am Nachmittag in Keynotes, Videos und Diskussionsrunden weiter vertieft. Unter dem Titel „Aus linear wird ,circular´ – FTI ebnet den Weg zur Kreislaufwirtschaft“ wird in Linz hinterfragt, wie ein zirkulärer Stoffstrom beispielsweise in der Textilindustrie gelingen und ob künstliche Intelligenz die Nachhaltigkeit verbessen kann.

MIA-Award würdigt herausragende Leistungen

Der Mission Innovation Austria Award würdigt herausragende Leistungen von Persönlichkeiten, Unternehmen und Projektteams in den Bereichen Energiewende, Kreislaufwirtschaft und klimaneutrale Stadt. Die feierliche Überreichung der Awards durch Klimaschutzministerin Leonore Gewessler findet am 19. Mai in Linz statt. Die herausragenden Leistungen der Gewinner:innen werden in Form einer Laudatio dem Publikum präsentiert, zusätzlich wird eine Auswahl der eingereichten Projekte auf der Mission Innovation Austria-Website vorgestellt. Der Award wird in vier Kategorien vergeben:

NEXT GENERATION

In der Kategorie Next Generation wird eine herausragende fachbezogene Masterarbeit oder Dissertation aus den letzten 3 Jahren gewürdigt, die einen innovativen Lösungsansatz für eine praktische Problemstellung im Themenbereich zukünftiger Energiesysteme behandelt. Der Award in dieser Kategorie wird von BM Gewessler übergeben.

TECH SOLUTIONS

In der Kategorie Tech Solution werden herausragende Leistungen im Bereich angewandte Forschung und Technologieentwicklung ausgezeichnet, die maßgeblich zur Umsetzung zukünftiger Energiesysteme beitragen sowie Pionier:innen, denen die Umsetzung von zukünftigen Energiesystemen in einem Teilbereich bereits gelungen ist. Partner und Pate für diesen Award sind der Klima- und Energiefonds und die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft.

LOCAL HERO

In der Kategorie „Local Hero“ wird ein Projektteam ausgezeichnet, dem als Pionier die Umsetzung / Anwendung / Demonstration von zukünftigen Energiesystemen, klimaneutralen Quartieren oder zirkulären Wertschöpfungsketten in einem Teilbereich bereits gelungen ist. Die umgesetzte Lösung soll als Vorbild für richtungsweisende Entwicklungen wirken.

ENTREPRENEUR

In der Kategorie Entrepreneur wird ein junges Start-up oder die Idee für ein neues Geschäftsmodell ausgezeichnet, das ein Game Changer in der Energiewende sein kann. Es werden innovative Geschäftsmodelle prämiert, die neuen Technologien zum Durchbruch verhelfen. Die Patenschaft übernehmen die Austria Wirtschaftsservice und Oesterreichs Energie.

Über die Mission Innovation Austria Week 2022

Mit der Mission Innovation Austria Online (kurz: MIA) wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie und dem Klima- und Energiefonds ein Forum für all jene Menschen geschaffen, die mit der Entwicklung und modellhaften Umsetzung von neuen Technologien und Lösungen den Veränderungsprozess des Energiesystems und der Gesellschaft aktiv mitgestalten. Die Veranstaltung ist Teil der „Initiative Mission Innovation Austria – dem österreichischen Beitrag zur weltweiten Forschungsallianz Mission Innovation (MI)“. Die globale Initiative „Mission Innovation“ wurde 2015 gegründet. Ziel ist es, mithilfe privater und öffentlicher Investitionen die Entwicklung sauberer Energietechnologien voranzutreiben.

Anmeldung zur Konferenz: https://missioninnovationaustriaweek.at

Programm: https://missioninnovationaustriaweek.at/tagesprogramm/

