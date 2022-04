NACHBAR IN NOT – Hilfe für Ukraine: Knapp 46 Millionen Euro Spenden

Österreichische Hilfsbereitschaft nach zwei Monaten ungebrochen – weitere Hilfe für die Ukraine dringend notwendig

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 24. Februar 2022, haben der ORF und die Stiftung NACHBAR IN NOT den Start der Hilfsaktion „NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine“ bekanntgegeben. Mit diesem Spendenaufruf startete eine riesige Welle der Solidarität in Österreich. In nur acht Wochen spendeten die Österreicherinnen und Österreicher 45.963.393,41 Euro für die im Krieg und auf der Flucht lebenden Menschen der Ukraine.

Unzählige Benefizveranstaltungen – darunter die Konzerte im Ernst Happel-Stadion, in der Wiener Stadthalle, am Wiener Heldenplatz und eine Lipizzaner-Spezial-Vorführung – fanden in ganz Österreich statt, Firmengroßspenden wurden an NACHBAR IN NOT überwiesen und private Initiativen engagierten sich kurz entschlossen, um Spendengelder für die Hilfe in der Ukraine zu sammeln. Und nicht zuletzt verdoppelt die österreichische Bundesregierung alle bis Ostermontag eingegangenen Spenden an NACHBAR IN NOT.

Andreas Knapp, Auslandshilfegeneralsekretär der Caritas Österreich und Vorstandsvorsitzender der Nachbar in Not Stiftung zeigt sich sehr erfreut über die im Rahmen der Nachbar in Not-Aktion gesammelten Spenden: „Diese Hilfsbereitschaft ist ein einmaliges Zeichen der Solidarität und Mitmenschlichkeit. Und als Hilfsorganisation, die auch vor Ort aktiv ist, sehen wir Tag für Tag: Jede Spende macht einen konkreten Unterschied für die Menschen in der Ukraine.“ Im Namen der Nachbar in Not Stiftung und der Caritas bedankt sich Knapp sehr herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern: „Die Spendensumme verleiht der Betroffenheit der Österreicherinnen und Österreicher Ausdruck. Sie zeigt das Bewusstsein: Von heute auf morgen auf Hilfe angewiesen zu sein, kann jede und jeden treffen.“

Auch Michael Opriesnig, Generalsekretär des Roten Kreuzes spricht allen Spenderinnen und Spendern einen großen Dank aus: „Ich möchte mich für den beispiellosen Einsatz und den großartigen Zusammenhalt aller Spenderinnen und Spendern von ganzem Herzen bedanken. Jeder noch so kleine Beitrag sorgt dafür, dass unsere Hilfe auch direkt bei den Menschen, die sie benötigen, ankommt. Wir können damit jetzt und auch in Zukunft ganz konkrete Überlebenshilfe leisten und dazu beitragen, dass Menschen, die alles verloren haben, wieder eine Perspektive erhalten!“

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Die Spendensumme, die seit Beginn der Hilfsaktion für die Ukraine bei NACHBAR IN NOT eingegangen ist, ist ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität mit den betroffenen Menschen in der Ukraine. Die Österreicherinnen und Österreicher zeigen gerade in diesen schwierigen Zeiten einmal mehr ihre große Hilfsbereitschaft und unterstützen mit ihren Beiträgen seit dem Beginn dieser Krise die betroffenen Ukrainerinnen und Ukrainer. Auch der Bundesregierung ist für die Verdoppelung der Spenden zu danken.“ Nicht zuletzt weist Pius Strobl, Leiter des ORF Humanitarian Broadcasting auf die weiterhin dringend notwendige Hilfe hin und bedankt sich für die große Hilfsbereitschaft der Österreicherinnen und Österreich: „Was die österreichische Spendenfamilie hier zustande gebracht hat, ist einzigartig. Wir haben wieder bewiesen, dass wir in Österreich und in Europa zusammenhalten und für Menschen in Not da sind. Mit einem Spendenaufruf die gesamte österreichische Bevölkerung in kürzester Zeit zu erreichen, das kann nur der ORF in seiner medialen Vielfalt. Aber es ist noch nicht vorbei, für die Menschen in der Ukraine und auf der Flucht geht das traumatische Erlebnis weiter. Daher ist es so wichtig, weiterhin unseren Nachbarinnen und Nachbarn zu helfen!“ ruft Strobl, Leiter des ORF-Humanitarian Broadcasting, zu weiteren Spenden auf.

Jede Spende leistet einen Beitrag zur Linderung der Not zahlreicher Menschen, meistens Familien mit Kindern, die gerade ihrer Existenz und Zukunft beraubt werden. Der ORF unterstützt die Hilfsaktion mit Spendenaufrufen im Fernsehen und Radio sowie Berichterstattung in allen Medien und Landesstudios. Alle Infos zu den Spendenmöglichkeiten und Projekten der NACHBAR IN NOT-Hilfsorganisationen auf nachbarinnot.ORF.at und im ORF TELETEXT auf Seite 681.

Spendenmöglichkeiten:

NACHBAR IN NOT – Hilfe für die Ukraine

IBAN: AT21 2011 1400 4004 4003

BIC: GIBAATWWXXX

Online Spenden oder Erlagschein anfordern:

http://nachbarinnot.ORF.at

SMS-Spenden mit einem Spendenbetrag zwischen € 1,- und € 50 an +43 664 660 44 66

Alle Infos auch im ORF TELETEXT 681



