TV-Tipp: Es wird wieder blind drauflos ermittelt - 2 neue Folgen „Blind ermittelt“ am 16. und 23. April, jeweils 20.15 Uhr auf ORF 1

Traditionelles Frühlings-Doppel, heuer mit „Tod im Prater“ und „Die nackte Kaiserin“

Wien (OTS) - FERNSEHFONDS AUSTRIA

Wie schon 2020 und 2021, bringt auch der Frühling 2022 wieder zwei neue, spannende Folgen der Krimi-Filmreihe „Blind ermittelt“ kurz nacheinander.

Am 16. April untersuchen Sonderermittler Alexander Haller (Philipp Hochmair) und Partner Niko Falk (Andreas Guenther) in Folge 6 den „Tod im Prater“ eines Wiener Geschäftsmannes. Das Opfer ist vom Balkon seines Büros nahe dem Vergnügungspark in die Tiefe gestürzt. Alle Anzeichen stehen auf Mord. Die Suche nach der Täterin oder dem Täter führt Haller, Falk und Kommissarin Jaschka Lämmert (Laura Janda) in die Welt der Fahrgeschäfte am Prater. Keine einfachen Ermittlungen, denn dort regieren Misstrauen und Schweigen.

„Die nackte Kaiserin“ Sisi ist Thema der mysteriösen Folge 7 am 23. April. Ein angeblich letztes Foto von Sisis unbekleidetem Leichnam, aufgenommen im Jahr 1898 in der Genfer Pathologie bald nach dem Attentat, hat scheinbar toxische Wirkung auf alle, die es zu Gesicht bekommen. Auch dem bisher letzten Besitzer bringt die alte Fotoplatte kein Glück. Er wird Opfer eines Raubmordes, die Aufnahme wird dabei gestohlen. Bei ihren Ermittlungen tauchen Haller und Falk in die Legenden und Verschwörungstheorien einer eingeschworenen Sisi-Fangemeinde ein. Ist tatsächlich Übernatürliches im Spiel?

Die neuerlichen Koproduktionen von Mona Film und ORF zeigt ORF 1 am 16. April („Blind ermittelt - Tod im Prater“) und am 23. April („Blind ermittelt – Die nackte Kaiserin“), jeweils um 20.15 Uhr.



Unter https://www.rtr.at/Blind_ermittelt_6_und_7 stehen Fotos der Produktionen in hoher Auflösung zum Download bereit.

Über den FERNSEHFONDS AUSTRIA

Der FERNSEHFONDS AUSTRIA, eingerichtet beim Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien), ist die größte Förderstelle für Fernsehproduktionen in Österreich. Das von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Budget beträgt jährlich 13,5 Mio. Euro. Weitere Informationen über den FERNSEHFONDS AUSTRIA unter www.rtr.at/FERNSEHFONDS





