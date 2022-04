Liese Prokop Stipendium 2022/2023: Bewerbungen bis 10. Juni möglich

Österreichischer Integrationsfonds fördert engagierte asylberechtigte Studierende

Wien (OTS) - Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) vergibt heuer bereits zum neunten Mal das Liese Prokop Stipendium an engagierte asylberechtigte Studierende mit sehr gutem Studienerfolg, die in Österreich keine staatliche Studienförderung erhalten und nachweisbar finanzielle Unterstützung zum Studium benötigen. Ab sofort können Bewerbungen per Mail an lieseprokop.stipendium @ integrationsfonds.at für das kommende Studienjahr bis einschließlich 10.06.2022 eingereicht werden.

Alle Informationen zum Bewerbungsablauf sowie zum Förderansuchen sind hier zu finden.

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden durch Weiterbildungsseminare und Austauschtreffen beim Absolvieren ihres Studiums sowie bei ihrem Integrationsprozess unterstützt. Dementsprechend beinhaltet das verpflichtende Rahmenprogramm des Stipendiums neben ausbildungsrelevanten Themen wie beispielsweise Bewerbungstrainings auch die Vermittlung von relevanten Inhalten zur österreichischen Kultur. Neben der Bereitstellung eines Weiterbildungsangebots werden auch Studiengebühren oder Kosten für die Teilnahme an einem Vorstudienlehrgang im Rahmen des Stipendiums übernommen. Studierende, die in Österreich keine staatliche Studienförderung erhalten und nachweisbar finanzielle Unterstützung zum Studium benötigen, werden mit 300 Euro monatlich unterstützt.

Über das Liese Prokop Stipendium

Bisher wurden im Rahmen des Liese Prokop Stipendiums bereits mehr als 600 Studierende gefördert. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten der letzten Jahre absolvierten unter anderem die Studiengänge Bauingenieurwesen, Zahnmedizin, und Pharmazie. Die kulturelle und gesellschaftliche Weiterbildung, die im Zuge des Liese Prokop Stipendiums angeboten wird, unterstützt die Studierenden gezielt dabei, ihr Potenzial bestmöglich einzusetzen und zu entfalten.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Integrationsfonds

Mag. Aleksandra Faes

Leiterin Bereich Kommunikation

+43 1 710 12 03 - 358

aleksandra.faes @ integrationsfonds.at