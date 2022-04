Einladung Infoveranstaltungen Städtebau in Wien am 21.+28.4.

Intern. ExpertInnen stehen in Wien an 2 Tagen Rede und Antwort zu städtebaulichen Themen mit einem Ausblick auf kommende Entwicklungen von Stadt und Land.

Wohin geht die Stadt? Einladung zur Veranstaltungsreihe

Wien (OTS) - Wohin geht die Stadt? Der Ausschuss Städtebau der ZiviltechnikerInnenkammer lädt am 21. und 28. April ein, kostenfrei mehr über städtebaulichen Themen mit einem Ausblick auf kommende Entwicklungen von Stadt und Land zu erfahren: Eine Standortbestimmung mit ExpertInnen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die Teilnahme ist für Interessierte kostenfrei, eine Anmeldung via E-Mail an kammer@arching.at aber unbedingt erforderlich! Die Plätze werden nach dem Prinzip "first come, first served" vergeben. Wir freuen uns, wenn Sie den Termin Ihrer Zielgruppe bekannt geben, damit die aktive Teilnahme aller Involvierten und Interessierten beim fachlichen Austausch möglich ist. Danke für Ihre Publikation. Das Einladungsschreiben des Ausschusses finden Sie HIER und das detaillierte Programm mit allen Referentinnen und Vortragenden HIER.

Veranstaltungsort: Akademie der bildenden Künste Wien | Aula | Schillerplatz 3, 1010 Wien

DO, 21. April, 16.00 bis 20.30 Uhr; im Anschluss Buffet und Getränke

DO, 28. April, 18.00 bis 20.30 Uhr; im Anschluss Buffet und Getränke

Anmeldung an kammer @ arching.at unbedingt erforderlich!



„Städtebaulicher Denkmalschutz“ im Dialog mit den „neuen Schutzzonenmodellen“

Teil I: Thema ist der Vergleich des „städtebaulichen Denkmalschutzes“ in Deutschland mit aktuellen Entwicklungen in Österreich wie den „neuen Schutzzonenmodellen“ für Niederösterreich, der Orts- und Stadtentwicklung in Schutz- und Pufferzonen und dem Umgang mit historischen Anlagen und Ensembles. Programmpunkte:

Vortrag einer Expertin über Erfahrungen mit dem gesetzlich bundesweit verankerten „städtebaulichen Denkmalschutz“ in Deutschland. Podiumsdiskussion mit der Vortragenden, mit ExpertInnen für die Themen Schutz- und Pufferzonen und Weltkulturerbe in Österreich und mit EntscheidungsträgerInnen auf Bundes- und Landesebene.



Teil II – „Städtebauliche Förderung“ im Dialog mit der „baukulturellen Förderung: In diesem Teil soll die deutsche „städtebauliche Förderung“ mit der bundesweiten „Baukulturförderung für Städte und Gemeinden“, die im aktuellen, vierten Baukulturreport angestrebt wird, verglichen werden. Programmpunkte:

Vorträge von ExpertInnen zur seit 50 Jahren gesetzlich etablierten „Städtebauförderung“ in Deutschland.

Podiumsdiskussion mit den Vortragenden sowie mit InitiatorInnen des vierten Baukulturreports und der dort angestrebten „Baukulturförderung“ für Österreich. Als weitere RespondentInnen sind EntscheidungsträgerInnen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene geladen.

Datum: 21.04.2022, 16:00 - 20:30 Uhr

Ort: Aula, Akademie der bildenden Künste

Schillerplatz 3, 1010 Wien, Österreich

Url: https://bit.ly/38HSg2O

Wohin geht die Stadt? Konzepte und Modelle zur Stadt- und Ortsentwicklung

Konzepte und Modelle zur Stadt- und Ortsentwicklung in Deutschland und der Schweiz werden aktuellen Ansätzen in Österreich wie den neuen Stadtteilentwicklungsprojekten und der „nachhaltigen Quartiersentwicklung“ in Wien, für die der neue Qualitätsbeirat des wohnfonds_wien ins Leben gerufen wurde sowie Entwicklungskonzepten in Niederösterreich und im Burgenland gegenübergestellt.

Datum: 28.04.2022, 18:00 - 20:30 Uhr

Ort: Aula, Akademie der bildenden Künste

Schillerplatz 3, 1010 Wien, Österreich

Url: https://bit.ly/38HSg2O

Anmeldung ist kostenfrei aber unbedingt erforderlich an kammer@arching.at, alle Details hier

