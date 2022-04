Köstinger gratuliert der 12-jährigen Trinkpass-Gewinnerin Hannah

14.000 Schülerinnen und Schüler nahmen am BMLRT Schulprojekt „Trinkpass“ teil

Wien (OTS) - Um Schülerinnen und Schülern die Bedeutung des ausreichenden Wassertrinkens näher zu bringen, hat das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) vor 15 Jahren die „Trinkpass-Aktion“ ins Leben gerufen. „Mit dem Trinkpass können Schülerinnen und Schüler kontrollieren, wie viel Wasser sie täglich trinken. Unser Ziel dabei ist ihnen zu vermitteln, wie wichtig Wasser trinken für das gesundheitliche Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit ist“, erklärt Bundesministerin Elisabeth Köstinger. Auch 2021/2022 wurde das BMLRT Schulprojekt erfolgreich durchgeführt, 14.000 Schülerinnen und Schüler haben daran teilgenommen, ca. ein Drittel davon aus Volksschulen. Neben dem Trinkpass gibt es jedes Jahr auch eine Kreativaufgabe. Heuer konnten Jugendliche Zeichnungen oder andere kreative Ideen zum Thema „Virtuelles Wasser“ einreichen. Nun wurden die besten Einreichungen gekürt.

Bundesministerin Köstinger gratuliert der Gewinnerin des Hauptpreises: „Die 12 Jahre junge Hannah aus der 2a der MS Maishofen hat die Jury mit ihrem Zeichenbeitrag ‚Wofür ich unser Wasser am liebsten verwende‘ überzeugt. Sie gewinnt einen Erlebnistag mit der ganzen Klasse in einem österreichischen Nationalpark. Ich möchte aber allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich gratulieren und mit den zahlreichen großartig gestalteten Beiträgen sehr beeindruckt.“ Ein weiterer Preis geht für ein Fotobuch mit den besten Klassenbeiträgen an Ida aus der Obststufe 3b der HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz. Die Schule konnte die Jury mit vielen eindrucksvoll gestalteten Einreichungen beeindrucken.

„Gewonnen haben eigentlich alle, die sich an der Trinkpassaktion beteiligt haben - denn sich mit unserem Trinkwasser auseinander zu setzen, schafft Bewusstsein für unsere wertvolle Ressource und führt in Folge auch zu einem nachhaltigen Umgang damit,“ zeigt sich der Vizepräsident der ÖVGW (Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach) Wolfgang Nöstlinger von der Wirkung der Trinkpassaktion überzeugt.

Bewährtes Projekt mit großer Bedeutung

Das BMLRT Schulprojekt „Trinkpass“ wird seit 15 Jahren erfolgreich durchgeführt und ist in vielen Schulen als fixer Bestandteil im Unterrichtsplan etabliert. Dementsprechend positiv fallen auch die Rückmeldungen der Lehrkräfte aus, die diese Aktion oft schon seit Jahren begleiten. Umgesetzt wird der Trinkpass durch die Projektpatenschaft zwischen dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, und dessen Wasser-Jugendplattform Generation Blue sowie AQA und wurde 2021/22 zusätzlich von der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW), dem Wasserleitungsverband der Triestingtal- und Südbahngemeinden und der Trinkwasserversorger Wels (eww ag) unterstützt. Weitere Informationen: www.generationblue.atUm Schülerinnen und Schülern die Bedeutung des ausreichenden Wassertrinkens näher zu bringen, hat das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT) vor 15 Jahren die „Trinkpass-Aktion“ ins Leben gerufen. „Mit dem Trinkpass können Schülerinnen und Schüler kontrollieren, wie viel Wasser sie täglich trinken. Unser Ziel dabei ist ihnen zu vermitteln, wie wichtig Wasser trinken für das gesundheitliche Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit ist“, erklärt Bundesministerin Elisabeth Köstinger. Auch 2021/2022 wurde das BMLRT Schulprojekt erfolgreich durchgeführt, 14.000 Schülerinnen und Schüler haben daran teilgenommen, ca. ein Drittel davon aus Volksschulen. Neben dem Trinkpass gibt es jedes Jahr auch eine Kreativaufgabe. Heuer konnten Jugendliche Zeichnungen oder andere kreative Ideen zum Thema „Virtuelles Wasser“ einreichen. Nun wurden die besten Einreichungen gekürt.

Bundesministerin Köstinger gratuliert der Gewinnerin des Hauptpreises: „Die 12 Jahre junge Hannah aus der 2a der MS Maishofen hat die Jury mit ihrem Zeichenbeitrag ‚Wofür ich unser Wasser am liebsten verwende‘ überzeugt. Sie gewinnt einen Erlebnistag mit der ganzen Klasse in einem österreichischen Nationalpark. Ich möchte aber allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich gratulieren und mit den zahlreichen großartig gestalteten Beiträgen sehr beeindruckt.“ Ein weiterer Preis geht für ein Fotobuch mit den besten Klassenbeiträgen an Ida aus der Obststufe 3b der HBLA für künstlerische Gestaltung in Linz. Die Schule konnte die Jury mit vielen eindrucksvoll gestalteten Einreichungen beeindrucken.

„Gewonnen haben eigentlich alle, die sich an der Trinkpassaktion beteiligt haben - denn sich mit unserem Trinkwasser auseinander zu setzen, schafft Bewusstsein für unsere wertvolle Ressource und führt in Folge auch zu einem nachhaltigen Umgang damit,“ zeigt sich der Vizepräsident der ÖVGW (Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach) Wolfgang Nöstlinger von der Wirkung der Trinkpassaktion überzeugt.

Bewährtes Projekt mit großer Bedeutung

Das BMLRT Schulprojekt „Trinkpass“ wird seit 15 Jahren erfolgreich durchgeführt und ist in vielen Schulen als fixer Bestandteil im Unterrichtsplan etabliert. Dementsprechend positiv fallen auch die Rückmeldungen der Lehrkräfte aus, die diese Aktion oft schon seit Jahren begleiten. Umgesetzt wird der Trinkpass durch die Projektpatenschaft zwischen dem Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, und dessen Wasser-Jugendplattform Generation Blue sowie AQA und wurde 2021/22 zusätzlich von der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW), dem Wasserleitungsverband der Triestingtal- und Südbahngemeinden und der Trinkwasserversorger Wels (eww ag) unterstützt.

Weitere Informationen: www.generationblue.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Vincenz Kriegs-Au

Pressesprecher der Bundesministerin

+43 1 71100 - DW 606918

vincenz.kriegs-au @ bmlrt.gv.at

https://www.bmlrt.gv.at/