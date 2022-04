ÖAAB-Klausur: Entlastung, Pflege und Wohnen als klare Arbeitsschwerpunkte

Eine Arbeitsgruppe soll im Anschluss an die Klausur neue Antworten auf die Fragen zu leistbarem Wohnen geben.

Wien (OTS) - „Der ÖAAB versteht sich als Denkwerkstatt und Ideenfabrik der Volkspartei. Deshalb haben wir uns bewusst Zeit genommen, um aktuelle Herausforderungen zu diskutieren. Mit den Themen Entlastung der Menschen, Herausforderungen in der Pflege und leistbarem Wohnen beschäftigen wir uns dieses Jahr besonders. Damit werden wir unserem Anspruch gerecht, als zukunftsorientierte Arbeitnehmervertretung für die arbeitenden Menschen Verbesserungen zu erreichen. Vor allem anderen ist die Handschrift des ÖAAB in den aktuellen Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung klar zu erkennen. Sowohl langfristige Entlastungen wie die Ökosoziale Steuerreform, als auch kurz- und mittelfristige Unterstützungsmaßnahmen, mit zwei Anti-Teuerungspaketen, zeigen klar, dass es uns darum geht Menschen zu entlasten, damit ihnen mehr Geld im Börserl bleibt“, so ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger.

„Die Mandatare des ÖAAB sind unser direkter Draht zur Bürgerin und zum Bürger. Der Austausch untereinander zu verschiedenen Themen bereichert unsere Arbeit, denn jeder bringt individuelle Sichtweisen in die Diskussion ein. Als breite Arbeitnehmerbewegung haben wir uns über die Situation und Weiterentwicklung des Arbeitsmarktes genauso ausgetauscht, wie über die Zukunft der EU, Integration und aktuelle Herausforderungen für Frauen und Familien“, fasst der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der ÖAAB-Abgeordneten Abg.z.NR Michael Hammer die Agenda der Klausur zusammen.

„Besonders im Fokus lag bei der Klausur das Thema leistbares Wohnen. Wir wollen uns langfristig dafür einsetzen, dass alle Bevölkerungsschichten eine Wohnmöglichkeit finden, die ihren Vorstellungen und Bedürfnissen entspricht, aber auch leistbar ist. Dabei wollen wir Energieeffizienz, Innovation, effizienten Ressourceneinsatz und Qualität mitbedenken. In unserer Arbeit orientieren wir uns an den Bedürfnissen der Menschen. Wir wollen, dass jede und jeder die Freiheit und die Chancen hat, sich durch Arbeit und Bildung im Leben etwas aufzubauen. Es muss weiterhin möglich sein, sich von seinem Gehalt ein schönes Zuhause leisten zu können. Darum werden wir dazu auch einen Schwerpunkt mit einer eigenen Arbeitsgruppe zum leistbaren Wohnen setzen“, so ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits abschließend.

