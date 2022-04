QS World University Rankings 2022: CEU weltweit zweimal unter den Top 50, in Österreich ex aequo erstgereiht in fünf Bereichen

Im Bereich Politik und Internationale Studien rückt die CEU in der QS-Rangliste auf Platz 24 vor, in Philosophie auf Platz 33. Österreichweit in allen Bereichen und Fächern unter den Top 3.

Wien (OTS) - Shalini Randeria, Rektorin der CEU: Unsere Rankings in den Bereichen Politik und Internationale Studien sowie Philosophie verbessern sich kontinuierlich. Besonders freut mich persönlich, dass wir nun auch in der Sozialanthropologie gereiht sind.

Im Bereich Politik und Internationale Studien rückte die CEU in der QS-Rangliste weltweit von Platz 25 auf 24 vor, im Bereich Philosophie von 35 auf 33. Auch in Soziologie, Geschichte, Sozialpolitik und Verwaltung gehört die CEU zu den Top 100. Die Sozialanthropologie scheint zum ersten Mal unter den 140 besten Studiengängen auf, die Rechtswissenschaften gehören zu den 150 besten, die Wirtschaftswissenschaften und Ökonometrie zu den 200 besten Studiengängen der Welt.

Die CEU ist österreichweit in allen Bereichen und Fächern unter den Top 3 gereiht

Die CEU ist ex aequo erstgereihte Universität in den Fachgebieten Kunst- und Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften und Management sowie in den Fächern Philosophy, Politik und Internationale Studien sowie Social Policy und Administration, jeweils an zweiter Stelle in Geschichte, Sozialanthropologie, Recht und Soziologie.

Rektorin Randeria fügte hinzu: Unsere herausragenden Rankings unterstreichen das Engagement der ProfessorInnen, deren exzellenten Forschungsleistungen die CEU zu eine der besten Universitäten in der Welt machen.

QS University Rankings 2022: CEU in Österreich (Platz jeweils ex aequo mit einer anderen österreichischen Universität*)

BROAD SUBJECT: Arts and Humanities: 1

BROAD SUBJECT: Social Sciences and Management: 1

Philosophy: 1

Politics & International Studies: 1

Social Policy and Administration: 1

History: 2

Sociology: 2

Anthropology: 2

Law: 2

Economics and Econometrics: 3

Business & Management Studies: 3

* Die QS World University Rankings by Subject bewerten in 51 Fächern weltweit Universitäten, die Bachelor- und/oder Masterstudiengänge anbieten. Die CEU wurde von QS ursprünglich noch als ungarische Universität geführt, die nationale Rangliste wurde von QS nachträglich für Österreich berechnet, die bereits bestehenden Reihungen jedoch nicht mehr verändert; daher sind alle Plätze als ex aequo zu verstehen.

Über die CEU: Die CEU ist eine internationale Privatuniversität mit Sitz in Wien und Budapest. Die Bachelor-, Master- und Doktoratsstudien in den Sozial- und Geisteswissenschaften, Rechtswissenschaften, Politik- und Wirtschaftswissenschaften, Umweltwissenschaften, Cognitive Science sowie Network and Data Science sind in den USA und Österreich akkreditiert. Die Mission der CEU ist es, sich vehement für den Aufbau offener und demokratischer Gesellschaften einzusetzen, die die Menschenrechte und die Menschenwürde respektieren. Dzt. sind rund 1400 Studierenden aus über 100 Ländern und Lehrenden aus 50 Ländern an der CEU.

