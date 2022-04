Korosec zum Weltgesundheitstag: „Gesundheitsvorsorge ist für ältere Generation entscheidend!“

Seniorenbund-Präsidentin appelliert an ältere Generation, wichtige Termine wie Vorsorgeuntersuchungen nicht aufzuschieben und eine gesunde Lebensweise zu pflegen.

Wien (OTS) - Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec appelliert anlässlich des morgigen Weltgesundheitstages an die Bevölkerung, besonders an die Seniorinnen und Senioren, wichtige Termine wie beispielsweise eine Vorsorgeuntersuchung keinesfalls wegen des allgemeinen Infektionsgeschehens aufzuschieben. „Wir haben heute 20 gewonnene Jahre – damit daraus auch 20 gesunde Jahre werden, sind Vorsorge und ein gesundheitsfördernder Lebensstil das Um und Auf. Ihre Ärztin oder Ihr Arzt sind dafür die richtigen Ansprechpersonen – bitte, nutzen Sie diese Möglichkeit!“, plädiert Korosec.

„Besonders die Ernährungsgewohnheiten spielen eine große Rolle. Einige typische Alterskrankheiten wie Diabetes oder Bluthochdruck züchten wir uns zumindest teilweise selbst an. Auch Übergewicht ist nur selten genetisch bedingt, sondern Ergebnis von zu viel oder zu falschem Essen in Kombination mit zu wenig Bewegung“, erklärt Korosec. Das führt dazu, dass selbst die Menschen in einem relativarmen Land wie Bulgarien im Alter mehr gesunde Jahre haben als Herr und Frau Österreicher.

Die umfassende Vorsorgeuntersuchung trägt auch dazu bei, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern, betont Korosec. „Gerade in Zeiten, in denen Sie sich vielleicht scheuen, bei auftretenden Beschwerden gleich zur Ärztin oder zum Arzt zu gehen, ist dieser „Rundum-Check“ sehr wichtig, vor allem für die ältere Generation. Auch wichtige Auffrischungsimpfungen wie die Zeckenschutzimpfung dürfen nicht vernachlässigt werden. Denn während uns die Pandemie weiterhin in Atem hält, machen andere Krankheiten keineswegs Pause und müssen behandelt werden!“, betont Korosec abschließend.

