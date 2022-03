Barbara Meier setzt sich als UNICEF Österreich Ehrenbeauftragte für Kinder in Not ein

Barbara Meier, Moderatorin, Model und Schauspielerin sowie Mutter, steht für Authentizität und große Bodenständigkeit mit einer enormen Portion internationalem Glamour, den sie nun offiziell ehrenamtlich als UNICEF Österreich Ehrenbeauftragte für Kinder in Not einsetzt.

Barbara Meier, bekannt geworden als Germany’s Next Topmodel, studierte Mathematik und ist Moderatorin, Schauspielerin und Mutter. Mit ihrer female Power wird sie sich künftig im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit für UNICEF Österreich für die Kinder und ihre Rechte, gegen Kinderarmut und für einen Zugang zu Bildung für jedes Kind einsetzen.

„ Das erste Mal, als ich Kontakt mit UNICEF hatte war in Äthiopien im Rahmen eines Entwicklungsprojekts. Mitarbeiter von UNICEF haben den Umfang der Oberarme der Kinder gemessen, um den Grad ihrer Unterernährung festzustellen. Diese erschreckenden Bilder sind mir bis heute im Kopf geblieben ,“ so Barbara Meier. „ Bereits damals war mir klar, dass ich die Arbeit von UNICEF unterstützen möchte. Nun bin ich selbst Mama und dadurch noch viel sensibler für die Not von Kindern. Es ist für mich unvorstellbar, wie es zum Beispiel Eltern gehen muss, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder den nächsten Tag ernähren können. Wenn mein Einsatz dazu beitragen kann, Kindern zu helfen, dann machen ich das natürlich. “

„ Wir schätzen Barbara Meiers bisheriges Engagement für Kinder und ihre Familien sehr. Als starke Frau, Mutter und Persönlichkeit freuen wir uns sehr, dass sie uns als Ehrenbeauftragte bei unserem unermüdlichen Einsatz für das Wohl und die Rechte von Kindern weltweit unterstützen wird ,“ betont Christoph Jünger, Geschäftsführer UNICEF Österreich.

Kinder sind besonders vulnerabel

Konflikte, Naturkatastrophen, der Klimawandel und die Pandemie haben die Not von Millionen Kindern weltweit noch weiter verstärkt. Kinder hungern, leiden an vermeidbaren Krankheiten und sterben, weil es an sauberem Wasser mangelt. Oft fehlt es in Krisen den Mädchen und Buben, und vor allem jenen, die ohnehin bereits am gefährdetsten sind, am Nötigsten.

UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, setzt sich dafür ein, dass die Kinderrechte – verbriefte Rechte auf Überleben, Entwicklung, Schutz und Beteiligung für jedes Kind – umgesetzt werden. Bei der Bekanntmachung und Verdeutlichung der Wichtigkeit dieser Kinderrechte wird sich Barbara Meier künftig als Ehrenbeauftragte für jene einsetzen, die unsere Hilfe am dringendsten brauchen.

Über Barbara Meier

