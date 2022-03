Ankerbrot & iglo

Längerfristige Kooperation vereinbart. Erste Produkte mit iglo Gemüse aus dem Marchfeld in den ANKER-Filialen erhältlich.

Wien (OTS) - Beste österreichische Qualität, Fokus auf Regionalität, eine Vorreiterrolle im jeweiligen Segment. Was für Ankerbrot gilt, zeichnet auch iglo aus. Was liegt also näher, als dass zwei der stärksten Anbieter für hochwertige Lebensmittel eine Partnerschaft eingehen. Eine entsprechende Zusammenarbeit wurde nun längerfristig vereinbart. Die ersten Kooperations-Produkte – Marchfelder Spinat-Schnecke mit Feta und ein Proteinriegel mit iglo Sojabohnen und Erbsen aus dem Marchfeld sind bereits in den ANKER-Filialen erhältlich. Anfang Mai wird das dritte Produkt im kulinarischen Verbund folgen: ein Marchfelder Gemüseweckerl mit iglo Zarte Mischung.

Mit iglo Gemüse im Gebäck. Nicht nur am Gründonnerstag. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt?

Ausschließlich österreichisches Mehl wird in Favoriten von Ankerbrot zu traditionellen und innovativen Backwaren bester Qualität verarbeitet. Bei den Zutaten für neue Produkte, die Kund:innen in den ANKER-Filialen überraschen und begeistern sollen, ist man nun im Bezirk – also quasi „ums Eck“ fündig geworden. Das Team um iglo Österreich Geschäftsführer Markus Fahrnberger-Schweizer stellt erntefrischen Spinat, feinste Erbsen und knackige Sojabohnen aus dem Marchfeld – und bald auch die bekannte Zarte Mischung, die beliebteste Gemüsemischung der Österreicher:innen. Die Ankerbrot-Bäcker:innen verarbeiten es ofenfrisch mit dem Knowhow aus mehr als 130 Jahren Backtradition zu knusprigen neuen Gebäckkreationen.

NEU: Marchfelder Spinat-Schnecke mit Feta

Die gschmackige Plunderteig-Schnecke, die in den ANKER-Filialen auch als warmer Imbiss angeboten wird, ist mit einer würzigen Mischung aus Feta und iglo Spinat aus dem Marchfeld gefüllt. Mit getrockneten Tomaten geschmacklich fein abgerundet. Nicht nur am Gründonnerstag „der“ Zwischendurch-Genuss für Spinat-Fans.



130g/Verkaufspreis: € 2,10

NEU & VEGAN: Proteinriegel mit iglo Sojabohnen und Erbsen aus dem Marchfeld

Saftiges Weizengebäck mit Sonnenblumenkernen, Sesam und ganzen, frisch geernteten und verarbeiteten iglo Erbsen & Sojabohnen aus dem Marchfeld, dem Gemüsegarten Österreichs. Mit Leinsamen bestreut. Vegan, mit hohem Eiweißgehalt und eine gute Quelle für Ballaststoffe.



80g/Verkaufspreis: € 1,15

NEU AB 5. MAI & VEGAN: Marchfelder Gemüseweckerl mit iglo Zarte Mischung

Knuspriges, veganes Weizengebäck mit 18% Gemüse aus dem Marchfeld - ganze Babykarotten, Erbsen und Mais – der Zarten Mischung von iglo. Mit Liebstöckel, Kurkuma und schwarzem Pfeffer fein abgestimmt und mit Sesam bestreut.



80g/Verkaufspreis: € 1,15.

Das Marchfelder Gemüseweckerl wird zusätzlich auch als kleiner Imbiss, gefüllt mit Emmentaler, Radieschen, Karotten, Mais und Rucola angeboten werden.

Über POS-Werbemittel in allen ANKER-Filialen, Produkt-Tipps in Tagezeitungen und Magazinen sowie via Social Media-Kommunikation/Ankerbrot & iglo und Trial-Aktionen wird aufmerksamkeitsstark auf die neuen Produkte und die Kooperation hingewiesen werden.

Ankerbrot Geschäftsführer Walter Karger und Markus Fahrnberger-Schweizer, Geschäftsführer iglo Österreich, sind sich einig: „Wir freuen uns beide sehr über diese Zusammenarbeit. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend und untermauert unser jeweiliges Bekenntnis zu Regionalität und Nachhaltigkeit. Keine großen Transportwege, österreichische Qualität vom Anbau bis zur Verarbeitung. Das schätzen unsere Konsument:innen. Und auch geschmacklich werden die neuen Kooperationsprodukte – mit viel iglo Gemüse im Gebäck - mehr als überzeugen.“

Vom „Gscheiten Essen“ ist man also beiderseits überzeugt. Die Kooperation ist längerfristig angelegt und soll laufend ausgebaut werden.

Über die Ankerbrot-Gruppe

Die Ankerbrot-Gruppe betreibt über 100 Bäckereifilialen mit Schwerpunkt auf den Großraum Wien/NÖ und ist damit der größte Bäckereifilialist Österreichs. Neben den Filialen werden die hochqualitativen Backwaren auch dem Lebensmittelhandel und der Gastronomie/Hotellerie angeboten. Was die Produkte betrifft, so steht ANKER für mehr als 130 Jahre regionale Backtradition. G´staubter Wecken, mürbes Kipferl & Co von ANKER werden ausschließlich mit österreichischem Mehl gebacken. Auch bei allen anderen Zutaten stehen beste Qualität und - wo immer es möglich ist - österreichische Herkunft im Vordergrund. Ausgebildete Bäcker:innen geben ihr langjähriges Wissen um Brot – und Backkultur an die nächste Generation weiter, denn - unterstützt von modernster Technik - wird zum Beispiel bei Kaisergugelhupf, Striezel oder Mohnflesserl von ANKER nach wie vor auf viel Erfahrung und traditionelle Handarbeit gesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ankerbrot.at

Über iglo Österreich

Die Iglo Austria GmbH mit Sitz in Wien ist bereits seit 1966 in Österreich tätig und ist Teil der Nomad Foods Group, die in derzeit 18 Ländern Tiefkühlprodukte vertreibt. Die Marke iglo ist die zweitgrößte Lebensmittelmarke Österreichs* und Marktführer im Bereich Tiefkühlkost. Das Unternehmen wird von Markus Fahrnberger-Schweizer als Geschäftsführer geleitet, beschäftigt rund 80 Mitarbeiter und sichert über Partner aus Anbau, Produktion und Logistik rund 1000 weitere Arbeitsplätze in Österreich. Das Sortiment von iglo umfasst rund 240 Produkte, aus den Kategorien Fisch und Meeresfrüchte, Gemüse, Kräuter, Erdäpfel, Geflügelspezialitäten, Fertiggerichte und Mehlspeisen. Die Produkte stammen aus den jeweils besten Regionen – das Gemüse etwa seit Jahrzehnten aus dem Marchfeld, die iglo Schmankerl aus dem Ennstal. Getreu dem Motto „Iss was Gscheit’s!“ gelten höchste Qualitätsstandards und alle Produkte werden ohne zugesetzte Geschmacksverstärker oder künstliche Farb- und Aromastoffe hergestellt. iglo setzt sich zudem für ressourcenschonende und nachhaltige Produktionsweisen ein. So war iglo u.a. die erste Marke Österreichs mit 100 Prozent MSC-zertifizierten Meeresfischen. Mehr dazu auf www.iglo.at und www.facebook.com/iglo.at.

*Quelle: A.C. Nielsen, Market Track, Lebensmittelhandel Total, Umsatz Österreich, LH inkl. H/L, (Stand KW 32 2020).

