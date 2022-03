Senat und Unirat bestätigen Rektor der MedUni Wien bis 2027

Markus Müller für weitere Amtszeit wiedergewählt

Wien (OTS) - Der Senat und der Universitätsrat der Medizinischen Universität Wien haben den amtierenden Rektor Markus Müller bis 2027 in seiner Funktion bestätigt. „Die bisher herausragenden Leistungen und große laufende Infrastruktur-Projekte wie das Eric Kandel Institut – Zentrum für Präzisionsmedizin oder der Neubau des MedUni Campus Mariannengasse haben zu diesem einstimmigen Vertrauensvotum geführt. Auch die aktuelle Platzierung des Universitätsklinikums AKH-MedUni Wien unter den weltweit 25 besten Spitälern unterstreicht die hohe internationale Sichtbarkeit der Universität“, erklärt die Vorsitzende des Universitätsrats der MedUni Wien, Eva Dichand. „Der Senat unterstützt den erfolgreichen Kurs unserer Universität unter Führung von Rektor Müller. Mit 15 ERC-PreisträgerInnen und einer hohen Zahl an internationalen Neuberufungen konnten in Forschung und Lehre wichtige Weichen für die Zukunft gestellt werden“, ergänzte die Vorsitzende des Senats, Maria Sibilia.



Der Internist und Klinische Pharmakologe Markus Müller war im Mai 2015 zum Rektor gewählt worden und ist seit 1. Oktober 2015 im Amt. Nun wurde die Amtszeit um eine weitere Periode bis September 2027 verlängert.



Senat und Universitätsrat der MedUni Wien



Dem Senat gehören 13 VertreterInnen der UniversitätsprofessorInnen, sechs VertreterInnen der UniversitätsdozentInnen sowie wissenschaftlichen MitarbeiterInnen im Forschungs- und Lehrbetrieb, eine VertreterIn des allgemeinen Universitätspersonals und sechs VertreterInnen der Studierenden an. Vorsitzende ist derzeit Maria Sibilia, Leiterin des Zentrums für Krebsforschung. Der Universitätsrat ist neben dem Senat das zentrale Leitungsgremium der Universität. Je zwei Mitglieder des Universitätsrates werden durch den Senat der Medizinischen Universität Wien und die Bundesregierung bestimmt. Ein fünftes Mitglied wird von den vier Mitgliedern des Universitätsrates gewählt. Die Funktionsperiode der Mitglieder des Universitätsrats beträgt fünf Jahre. Den Vorsitz hat derzeit Eva Dichand.



Zur Person

Markus Müller (Lebenslauf als pdf) wurde 1967 in Klagenfurt geboren, 1993 promovierte er „sub-auspiciis“ an der Medizinischen Fakultät der Universität Wien. Er absolvierte Ausbildungen in Österreich, Schweden und den USA und ist Facharzt für Innere Medizin und Klinische Pharmakologie.







Medizinische Universität Wien – Kurzprofil

Die Medizinische Universität Wien (kurz: MedUni Wien) ist eine der traditionsreichsten medizinischen Ausbildungs- und Forschungsstätten Europas. Mit rund 8.000 Studierenden ist sie heute die größte medizinische Ausbildungsstätte im deutschsprachigen Raum. Mit 6.000 MitarbeiterInnen, 30 Universitätskliniken und zwei klinischen Instituten, 13 medizintheoretischen Zentren und zahlreichen hochspezialisierten Laboratorien zählt sie auch zu den bedeutendsten Spitzenforschungsinstitutionen Europas im biomedizinischen Bereich.



Lebenslauf Markus Müller als pdf: https://www.meduniwien.ac.at/web/fileadmin/content/serviceeinrichtungen/buero_unileitung/CV-2022-Markus_Mueller.pdf



Foto Markus Müller: https://www.meduniwien.ac.at/pressefotos/





Rückfragen & Kontakt:

Medizinische Universität Wien

Ing. Klaus Dietl

Stv. Leiter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

T: +431 40160 - 11 503

M: +43 664 800 16 11 503

klaus.dietl @ meduniwien.ac.at

http://www.meduniwien.ac.at