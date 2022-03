ÖIF informiert ukrainische Vertriebene ab sofort im Austria Center Vienna über kostenlose Deutschkursplätze auf den Niveaus A1 bis C1

Informationen zu staatlich zertifizierten Deutschkursen für ukrainische Vertriebene und Anmelde-Termine ab sofort auch im ACV Vienna möglich

Wien (OTS) - Der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) ist ab sofort in Zusammenarbeit mit dem Fonds Soziales Wien (FSW) mit Beraterinnen und Beratern im Austria Center Vienna (ACV) vertreten, um vertriebene Ukrainerinnen und Ukrainer über kostenlose, staatlich zertifizierte Deutschkurse auf den Sprachniveaustufen A1-C1 sowie über weitere Integrationsangebote in Österreich zu informieren. Am ÖIF-Infostand erhalten ukrainische Vertriebene Informationen zu den ersten Schritten in Österreich sowie entsprechenden Anlaufstellen, zum Deutschkursangebot und ergänzenden Online-Lernangeboten, zu den ÖIF-Orientierungskursen sowie weiteren Integrationsangeboten. Terminvereinbarungen für Anmeldungen zu ÖIF-geförderten Deutschkursen sind vor Ort möglich.

ÖIF-finanzierte Deutschkursplätze für Ukrainer/innen

Im Rahmen der ÖIF-Deutschkursförderung können Vertriebene aus der Ukraine ab sofort bundesweit ÖIF-finanzierte Deutschkurse auf den Niveaus A1 bis C1 besuchen, die an mehr als 80 Kursstandorten in ganz Österreich angeboten werden. Der ÖIF informiert Vertriebene aus der Ukraine bundesweit über die nächsten freien Deutschkursplätze, die bei Bedarf auch mit begleitender Kinderbetreuung angeboten werden. Die Kurse werden ab dem Niveau A2 mit einem gesetzlich verankerten ÖIF-Zertifikat abgeschlossen. Termine für ÖIF-Deutschkursberatungen können direkt im ACV oder an der ÖIF-Hotline unter +43 1 715 10 51-120 vereinbart werden, dort erfolgt eine Einstufung zu einem passenden Deutschkurs. Beim Beratungstermin sind folgende Dokumente notwendig: Karte für Vertriebene, Meldezettel, E-Card bzw. Nachweis über eine österreichische Sozialversicherungsnummer; Nachreichungen sind möglich. Informationen zu den ÖIF-Integrationszentren in ganz Österreich finden Sie hier: www.integrationsfonds.at/standorte.

Ergänzend zu den Kursen bei Kursträgern bietet der ÖIF kostenlose Online-Deutschkurse an, mit denen Zuwanderinnen und Zuwanderer ihre Deutschkenntnisse verbessern können: Von Montag bis Freitag finden täglich Kurse auf den Sprachniveaus A1, A2 und B1 statt, an denen man einfach und ortsunabhängig per Computer, Tablet oder Handy teilnehmen kann. Onlineübungen, Arbeitsblätter, Hörübungen, Lernpodcasts und Videos unterstützen Deutschlernende unterschiedlicher Sprachniveaus beim Lernen von Zuhause aus. Das gesamte Onlinekurs- und Deutschlern-Angebot ist auf www.sprachportal.at zu finden. Zudem werden gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien (WKW) auch berufsspezifische Deutschkurse für die Sparten Lebensmittelhandel und Gastronomie & Hotellerie angeboten.

Ukrainischsprachige ÖIF-Hotline und WhatsApp-Service

Ukrainischsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ÖIF beantworten an der Ukraine-Hotline unter +43 1 715 10 51 - 120 von 08:00 bis 18:00 Uhr Fragen zur Versorgung, Orientierung sowie zu diversen Unterstützungs- und Hilfsangeboten zu den Themen Leben, Wohnen und Arbeiten in Österreich und verweisen je nach Fragestellung auf die kommenden (mobilen) Service Points für ukrainische Vertriebene, bestehende Förderangebote und auf zuständige Stellen. Ab sofort steht Ukrainerinnen und Ukrainern unter +43 1 715 10 51 - 120 auch der ÖIF-WhatsApp-Service zur Verfügung. Unter www.integrationsfonds.at/ukraine finden sich alle relevanten Informationen.

Austauschtreffen für ukrainische Vertriebene und Förderung für Ehrenamtliche

Im Rahmen von Austausch- und Vernetzungstreffen für aus der Ukraine Vertriebene unter dem Titel „Treffpunkt Ukraine“ können sich Ukrainerinnen und Ukrainer, freiwillig Engagierte und Vertreterinnen und Vertreter der Community in ÖIF-Räumlichkeiten über ihre persönlichen Anliegen, Bedürfnisse sowie weiterführende Unterstützungsangebote austauschen.

Für ehrenamtlich Engagierte, Vereine und Gemeinden, die Menschen aus der Ukraine in dieser ersten Zeit unterstützen, stellt der ÖIF gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt (BKA) eine Fördermöglichkeit zur Verfügung: Ehrenamtliche Initiativen werden mit bis zu 2.500 Euro pro Initiative in ihrer Arbeit für Ukrainerinnen und Ukrainer gefördert. Weitere Informationen zu diesem Thema sind unter www.integrationsfonds.at/ehrenamtsfoerderung abrufbar.

