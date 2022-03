Carina Reiter: GeoSphere Austria wird im Kampf gegen den Klimawandel helfen

ÖVP-Jugendsprecherin begrüßt Einrichtung des neuen Kompetenzzentrums für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Mit der im Nationalrat beschlossenen Zusammenführung der Geologischen Bundesanstalt und der ZAMG zu GeoSphere Austria (GSA) schaffen wir ein neues nationales Kompetenzzentrum für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie. Die Bündelung von Kompetenzen im Bereich der Klimaforschung ist ein wichtiger Schritt für ein klimafittes Österreich und notwendig aus Verantwortung für unseren Planeten und die nächsten Generationen“, freut sich ÖVP-Jugendsprecherin Abg.z.NR Carina Reiter.

In der neuen Bundesanstalt sollen künftig knapp 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forschen. Ihnen steht dafür ein jährliches Budget von rund 40 Millionen Euro zur Verfügung. „Die GSA wird die notwendigen Daten im Kampf gegen den Klimawandel liefern und trägt dazu bei, dass wir gesamtstaatlich krisenfester werden. Es geht darüber hinaus darum, die Einsatzbereitschaft von Behörden und Einsatzorganisationen im Katastrophenfall zu verbessern und um Forschung für einen vorsorgebasierten Umgang mit dem Klimawandel und dessen Folgen in Österreich“, erklärt Reiter.

„Gerade die heimische Land- und Forstwirtschaft spürt die Folgen der Erderwärmung sehr stark und unmittelbar. Die aktuell anhaltende Trockenheit in fast ganz Österreich führt uns vor Augen, dass es hier Lösungen hinsichtlich einer Klimawandelanpassung braucht. Auch in der derzeit geführten Diskussion rund um eine nachhaltige und eigenständige Energieversorgung werden Antworten benötigt, die nur die Wissenschaft liefern kann. Klimaforschung ist ein wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft und ist notwendig, um alle Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen langfristig abzusichern“, so Reiter abschließend.

