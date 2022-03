AVISO: Abschlussveranstaltung des Erasmus+ Projekts YesWePlan! im Haus der EU in Wien

Präsentation der Projektergebnisse und Kickoff für den AnotHERVIEWture AWARD am 31. März 2022 ab 16 Uhr im Haus der EU

Wien (OTS) - Das Erasmus+ Projekt YesWePlan! verbindet ProjektpartnerInnen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Slowenien und Spanien mit dem gemeinsamen Ziel, den Gendergap bei ArchitektInnen und BauingenieurInnen zu verringern. Im Rahmen des Projekts wurden durch Umfragen, Workshops und wissenschaftliche Studien geschlechtsspezifische Ungleichheiten innerhalb dieser Berufe identifiziert und geeignete Maßnahmen zur Förderung fairer Karrierechancen entwickelt. Erarbeitet wurden Empfehlungen und Werkzeuge zur Verbesserung der Gleichstellung, die sich an StakeholderInnen, Bildungseinrichtungen und ArbeitgeberInnen richten.

In Kooperation mit dem europäischen Parlament findet die Abschlussveranstaltung am 31. März 2022 ab 16 Uhr im Haus der EU, Wipplingerstraße 35, in Wien statt, wo die Projektergebnisse vorgestellt werden. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments Evelyn Regner wird die Begrüßung vornehmen und Bundesministerin Raab wird mit einer Grußbotschaft vertreten sein. Die Projektergebnisse werden mit den PräsidentInnen des Architects Council of Europe (ACE), des European Council of Engineers Chambers (ECEC) und des European Council of Civil Engineers (ECCE) – die auch zum Networking zur Verfügung stehen – diskutiert.

Im Rahmen der Veranstaltung wird auch der vom Ausschuss Ziviltechnikerinnen der Bundeskammer initiierte Award für Frauen in der Baukultur - AnotHERVIEWture AWARD - offiziell vorgestellt und die Einreichung geöffnet. Der Preis wird in vier Kategorien vergeben. Teilnehmen können Ziviltechnikerinnen mit Bezug zum Bauwesen (z.B. Architektinnen, Bauingenieurinnen, Vermesserinnen). In der Kategorie „International“ können sich Teilnehmerinnen mit vergleichbarer ausländischer Befugnis bewerben.

MedienverteterInnen, die teilnehmen möchten, bitten wir um Akkreditierung per Email an Mag. Amely Brouwers, amely.brouwers @ arching.at.



