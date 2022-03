Edtstadler: Bundeskanzleramt fördert Podcast zur Geschichtsvermittlung und Antisemitismusprävention

Überlebensgeschichten von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen werden durch Podcast von Centropa vermittelt

Wien (OTS) - Die zweite Podcast-Staffel des Vereins Centropa, der sich der Erforschung und Dokumentation jüdischen Lebens in Ost- und Mitteleuropa gewidmet hat, erzählt die Leidens- und Überlebensgeschichten von sechs jüdischen Personen während der Zeit des Naziregimes. Der Podcast basiert auf originalen Transkripten von Interviews mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die von Schauspielerinnen und Schauspielern gelesen wurden.

„Es ist unsere historische und moralische Verantwortung, dass wir die Gräueltaten des Nationalsozialismus niemals vergessen und die Geschichten von jenen erzählen, die diese Verbrechen erleben mussten“, so Verfassungsministerin Karoline Edtstadler.

Die Bedeutung des Podcasts wird auch dadurch unterstrichen, dass nicht mehr lange die Möglichkeit bestehen wird, mit Zeitzeuginnen und Zeitzeuginnen zu sprechen. „Centropa leistet mit den Podcasts einen unermesslich wichtigen Beitrag zur Erinnerungskultur. Sie ermöglichen, dass die Erfahrungen von so vielen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen auch weiterhin in einem modernen Format erzählt werden. Mögen damit die Geschichten jener verewigt sein, deren Stimmen verstummen werden. Sie sollen uns Mahnung und Auftrag zugleich sein“, so Verfassungsministerin Edtstadler.

Centropa wurde im Jahr 2000 in Wien und Budapest gegründet und befragte mehr als 1200 Jüdinnen und Juden, die in 15 Ländern zwischen der Ostsee und der Ägäis lebten, zu ihren Familiengeschichten. Die Podcastfolgen von Centropa, produziert von Edward Serotta, erscheinen auf Englisch und Deutsch und sind ab sofort auf allen Podcast-Plattformen zu hören.

„Wir haben Centropa gegründet, um jüdische Erinnerungen in jenen Ländern, in denen der Holocaust stattgefunden hat, zu bewahren und diese Erinnerungen zu neuem Leben zu erwecken – für die Bildungsarbeit und auch für die allgemeine Bevölkerung“, so der Gründer von Centropa, Edward Serotta.

Die Produktion der zweiten Staffel der Podcast-Serie wurde durch eine Förderung des Bundeskanzleramts ermöglicht. Die Unterstützung des Podcasts stellt eine Maßnahme zur Stärkung der jüdischen Kultur und des jüdischen Gemeindelebens dar. Mit der Förderung wird somit auch erneut ein Ziel der Nationalen Strategie gegen Antisemitismus verwirklicht.

Link zum Podcast: https://podcast.centropa.org/de

