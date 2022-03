Rinderzucht Austria-Seminar "Tierwohl - transparent, nachvollziehbar, messbar"

Thema im Spannungsfeld von Produzentenerfordernissen, Konsumentenwünschen und Handelsvorgaben

Wien (OTS) - Das Rinderzucht Austria-Seminar fand heuer wieder als Präsenzveranstaltung im Heffterhof in Salzburg statt. Rund 100 Teilnehmer aus dem In- und Ausland freuten sich auf den Austausch und auf die Beiträge rund um das in der Öffentlichkeit viel diskutierte Thema Tierwohl. Die Konsumenten haben Erwartungen, der Handel versucht diesem Wunsch mit Vorgaben nachzukommen, die Landwirte wünschen sich gesunde Tiere für ihre Milchviehbetriebe sowie faire wirtschaftliche Abgeltungen. Die Interessen aller Beteiligten sind unterschiedlich und bringen viel Spannungspotenzial mit sich.

Zu Beginn widmete sich Prof. Dr. Christoph Winckler von der Universität für Bodenkultur der Frage, wie Tierwohl grundsätzlich definiert wird als auch messbar ist. Lange Zeit nur über die Ressourcen beurteilt, wird das Thema heute viel umfassender betrachtet. Dabei werden tierbezogene Indikatoren, wie direkte Beobachtungen am Tier oder Gesundheitsparameter, einbezogen, um die Lebensqualität der Tiere zu erhöhen und Leiden zu reduzieren. Dadurch sind umfassendere Aussagen über das Wohlergehen des Tieres sowie Verbesserungsmaßnahmen für den Betrieb, das Herdenmanagement und die Zusammenarbeit mit der Tierärzteschaft möglich.

Tierwohl-Daten im Rinderdatenverbund

Die Bedeutung von Tiergesundheit und Tierwohl ist in der Zucht, im Herdenmanagement, in der Qualitätssicherung laut Dr. Christa Egger-Danner (ZuchtData) in den letzten Jahren stark gestiegen. Die Routinedatenerfassung im Rinderdatenverbund (RDV) wurde um das Gesundheitsmonitoring Rind oder die Klauendatenerfassung kontinuierlich erweitert. Die Daten sind eine wichtige Grundlage für die Verbesserungsmaßnahmen, die differenzierten Datenerfassungen mit den unterschiedlichen Merkmalsdefinitionen stellen jedoch große Herausforderungen dar. Durch die Datenvernetzungen sind betriebsübergreifende Auswertungen und multifunktionale Nutzungen, wie für das Herdenmanagement, die Zucht, die Tiergesundheit und das Qualitätsmanagement, möglich. Die Rinderzucht Austria Projekte GMON, Efficient Cow, D4Dairy, Klauen-Q-Wohl brachten eine Vielzahl an relevanten Tierwohl-Messwerten hervor und sind wichtige Werkzeuge für die Dokumentation sowie Unterstützung von Verbesserungsmaßnahmen. Es geht nun darum, die Synergien für die Zucht, das Herdenmanagement und die Qualitätssicherung zu nutzen, zusammenzuarbeiten und bestehende Datenquellen auszuschöpfen, damit der Aufwand für die Betroffenen reduziert und der Nutzen erhöht werden kann.

Tierwohl-System "Q Check"

Online zugeschaltet stellte Dr. Jan Brinkmann vom renommierten Thünen-Institut in Deutschland "Q Check" vor, ein Tierwohl-System, das von der betrieblichen Eigenkontrolle bis zum nationalen Monitoring reicht. Das in die Tierwohl-Strategie des deutschen Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft eingebettete Projekt mit über 3,7 Mio. einbezogenen Kühen hat zum Ziel, Daten zum Nutzen für Mensch-Tier-Umwelt zu liefern. Der "Q Check"-Report zeichnet sich durch praxistaugliche, automatisiert erfassbare und aussagekräftige Indikatoren aus, die im Vorfeld präzise ausgewählt wurden. Die umfassenden Datengrundlagen aus der Leistungsprüfung sind Grundlagen darfür. Die verschiedenen Akteure der Milchviehbranche sowie auch NGOs waren in diesen Prozess eingebunden.

Zucht für mehr Tierwohl

Welchen Beitrag die Zucht für mehr Tierwohl bringt, beleuchtete Dr. Christian Fürst (ZuchtData). Die geschichtliche Entwicklung für Zuchtwerte für mehr Tierwohl geht auf das Jahr 1995 mit der Einführung der Zuchtwertschätzung für Nutzungsdauer zurück. Mittlerweile gibt es weiters Zuchtwerte für Zellzahl, Kalbeverlauf und Totgeburten, Aufzuchtverluste, Gesundheit, Klauengesundheit (Holstein) und Stoffwechselstabilität. Bei fast allen Rassen werden Fitness- und Gesundheitsmerkmale im Zuchtziel höher gewichtet als Milch. Eine stabile bis leicht positive genetische Entwicklung bei den tierwohlrelevanten Merkmalen ist zu beobachten. Ein wichtiger Bestandteil der genomischen Zuchtwertschätzung ist seit 2010 das Monitoring für Erbfehler und genetische Besonderheiten, wie Hornlosigkeit. Weiterentwicklungen der Zuchtwerte für Klauengesundheit sowie Stoffwechsel für Fleckvieh und andere Rassen sind in Arbeit.

Tierwohl 4.0

Viel Potenzial zu Tierwohl wird durch neue Technologien erwartet. An aussagekräftigen Kennzahlen aus Sensordaten arbeitet die Rinderzucht Austria federführend mit Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und landwirtschaftlichen Organisationen im Rahmen des Projektes D4Dairy. Dr. Katharina Schodl (ZuchtData) präsentierte neueste Ergebnisse des Digitalisierungsprozesses, der in der Landwirtschaft eine immer größere Rolle spielt. Verschiedene Sensorsysteme am, im und um das Tier zeigen präventiv Abweichungen, schlagen Gesundheitsalarme und lassen Vorbeugemaßnahmen gezielter setzen.

Der Nachmittag stand im Zeichen der Umsetzung in die Praxis. Prof. Dr. Christian Dürnberger von der Vetmeduni Wien widmete sich hier den hohen Erwartungen der Konsumenten sowie dem teilweise kritischen Selbstbild der Landwirte.

Dr. Elfriede Ofner-Schröck, HBLFA Raumberg-Gumpenstein, präsentierte die ersten Ergebnisse des Tools "FarmLife Welfare" zur Unterstützung der Praxis in der Tierhaltung. Tierbezogene Indikatoren, wie durch die Beurteilung der Klauen, Lahmkeit, Ernährung, lassen eine Stärken-Schwächen-Analyse im Stall zu.

Was brauchen die Landwirte?

Die Junglandwirtin Karoline Strauß aus der Steiermark motivierte das Publikum, die Herausforderungen selbst in die Hand zu nehmen und betriebsindividuelle Alternativen zu überlegen. Der hohe Tierwohlstandard soll gemäß dem Motto "Geht's dem Tier gut, geht's dem Landwirt gut" in der Praxis gelebt werden.

Nationale Tierwohlkennzeichnung

Wie eine nationale Strategie und Umsetzung einer Tierwohlkennzeichnung in der österreichischen Milchwirtschaft ausschauen könnte, stellten Helmut Petschar, Präsident der Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter, und Dipl.-Ing. Rüdiger Sachsenhofer vom AMA-Marketing vor. Hierbei geht es darum, für die kleinstrukturierte Milchwirtschaft in Österreich ein praktikables System zu installieren und eine Branchenlösung mit allen Partnern zu erreichen. Diese Kennzeichung, eingebettet im Rahmen des AMA-Gütesiegels, soll für die Konsumenten leicht und einfach erfassbar sein sowie mit einer gemeinsamen Kommunikationslinie versehen werden.

Eine Diskussionsrunde mit den Referenten sowie mit Stefan Lindner, Obmann der Rinderzucht Austria, und Johannes Schmidt, BSc, von der Landwirtschaftskammer Österreich rundeten den informativen Seminartag ab.

Die Rinderzucht Austria (www.rinderzucht.at) ist die Interessenvertretung der über 22.000 österreichischen Rinderzüchterinnen und -züchter. Mitglieder sind die Rinderzuchtverbände, Landeskontrollverbände, Landwirtschaftskammern, Besamungsorganisationen und Rassenarbeitsgemeinschaften. Der unabhängige Dachverband wurde 1954 als "Zentrale Arbeitsgemeinschaft österreichischer Rinderzüchter" gegründet. Die wichtigsten Aufgaben sind Interessenvertretung, Herdebuchführung, Leistungsprüfung, Zuchtwertschätzung, Marketing, Forschung, Bildung. (Schluss)

