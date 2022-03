AVISO PK – Präsentation der neuen Sozialhilfestudie „Die im Dunkeln sieht man nicht...“

Erhebung zu Auswirkungen der neuen Sozialhilfe auf Menschen mit Behinderungen, Wohnen, Frauen in Not, Gesundheit, Kinder und Familien in NÖ, OÖ, Sbg und Vbg

Wien (OTS) - Die Sozialhilfe ist nicht irgendeine Sozialleistung. Sie ist das zweite – und letzte – Netz im Sozialstaat. Ihre Aufgabe ist es, ein finanzielles Existenzminimum für all jene sicherzustellen, die durch die Maschen der vorgelagerten Sozialsysteme fallen und ihre Existenz nicht ausreichend allein durch Erwerbsarbeit oder familiäre Hilfe absichern können. Diese Erhebung geht den Auswirkungen der neu eingeführten „Sozialhilfe“ auf Menschen mit Behinderungen, Wohnen, Frauen in Not, Gesundheit, Kinder und Familien nach - dort, wo der Beobachtungszeitraum bisher am längsten ist: in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg.



Pressegespräch

Mittwoch 23.März 2022

10.00 Uhr

Cafe Westend, Mariahilfer Str. 128, 1070 Wien.

Mit Carmen BAYER, Soziologin, Salzburger Armutskonferenz

Martin SCHENK, Sozialexperte, Psychologe, Die Armutskonferenz.

Andreas WÖCKINGER, Jurist, SozialrechtsNetz der Armutskonferenz, Studienautor.

Vertreter_in aus NÖ bzw OÖ

Rückfragen & Kontakt:

Die Armutskonferenz.

Wir begleiten und unterstützen 500.000 Menschen im Jahr.

www.armutskonferenz.at

01/4026944 oder 0664/5445554