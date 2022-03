ÖAAB tief betroffen über das plötzliche Ableben von Erhard Busek

Wöginger und Zarits: Ein großer Europäer, Visionär und Intellektueller ist von uns gegangen

Wien (OTS) - Der ÖAAB trauert um den ehemaligen Vizekanzler und ÖVP-Parteichef Erhard Busek. „Mit Erhard Busek verlieren wir eine Größe, einen treuen und einen für die Gesinnungsgemeinschaft immer engagierten Mitstreiter, Wegbegleiter und Wegbereiter. Er hat es wie kaum jemand anderes geschafft, bei aller Sachlichkeit, immer das große Ganze zu sehen. Erhard Busek war ein Herzblut-Politiker, der seine Arbeit und alles, was er tat, über alles liebte“, so ÖAAB-Bundesobmann KO August Wöginger zum plötzlichen Ableben von Erhard Busek.



„Erhard Busek hat die Partei geprägt und geöffnet. Als Nationalrats- und Landtagsabgeordneter, ÖVP-Generalsekretär, Wissenschafts- und Unterrichtsminister, Vizekanzler und Obmann der Volkspartei hat er stets über den Tellerrand geblickt, und hat grenzüberschreitend als bekennender Europäer mit besonderem Interesse und Engagement für die Entwicklungen in Osteuropa maßgeblich mitgeprägt. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten nun seiner Familie“, betont ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits.





