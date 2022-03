Wirtschaftsbund trauert um Dr. Erhard Busek

Mahrer: Österreich verliert einen großen Europäer und visionären Staatsmann

Wien (OTS) - Wirtschaftsbund-Präsident Harald Mahrer und Wirtschaftsbund-Generalsekretär Abg.z.Nr. Kurt Egger zeigen sich tief betroffen vom Ableben von Dr. Erhard Busek: „Mit Erhard Busek verliert Österreich einen großen Europäer und einen visionären Staatsmann. Bis zuletzt für europäische Themen engagiert, wirkte er als politischer Impulsgeber und als kritischer Vordenker. Er hat mit seinem Wirken sowohl die Volkspartei geprägt, wie auch ganz Österreich. Sein außergewöhnliches politisches Engagement ist weit über Österreichs Grenzen hinaus angesehen und hat einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung Ost- und Südosteuropas geleistet.“

Seine politische Laufbahn startete Erhard Busek als ÖVP-Klubsekretär, bevor er 1968 in die Bundesleitung des Wirtschaftsbundes wechselte. Anfangs noch Organisationsreferent, war er von 1972 bis 1976 als Generalsekretär des Wirtschaftsbundes tätig. Es folgten hohe politische Ämter wie das des Vizekanzlers und Bundesministers für Wissenschaft und Forschung sowie des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten.

2006 erhielt Erhard Busek die höchste Auszeichnung des Österreichischen Wirtschaftsbundes, die Goldene Julius Raab Medaille. Als Generalsekretär des Wirtschaftsbundes hatte er maßgeblich zur Weiterentwicklung des österreichischen Wirtschaftsstandortes beigetragen. Bis zu seinem Ableben hat er seine intensiven Bestrebungen fortgesetzt, die Republik Österreich in Ost- und Südosteuropa kulturell, wissenschaftlich wie auch wirtschaftlich besser zu vernetzen.

„Der Österreichische Wirtschaftsbund wird ihn als große Persönlichkeit stets in bester Erinnerung behalten. Wir sind dankbar für die vielen Jahre der intensiven Zusammenarbeit, für seine große Leidenschaft, die Erhard Busek in die politische Arbeit mit eingebracht hat und damit für die Zeit, die wir mit ihm verbringen durften. Unsere Gedanken und unsere Anteilnahme gelten in diesen schweren Stunden seinen Angehörigen“, so Mahrer und Egger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Valentin Petritsch, MSc

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

+43 1 505 47 96 17

https://twitter.com/vpetritsch

http://www.wirtschaftsbund.at