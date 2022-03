TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 13. März 2022 von Marco Witting "Von Kaisern und Bettlern"

Auch wenn es noch allmächtige Ortschefs gibt: Ein Generationenwechsel ist in den Gemeindestuben durchaus festzustellen.

Innsbruck (OTS) - 54Kandidaten – ein Ziel. Bürgermeister werden und jenen Kolleginnen und Kollegen nachfolgen, die es bereits im ersten Wahlgang geschafft haben. Die Stichwahlen werden heute strahlende und traurige Gesichter produzieren, die Sieger sich für kurze Zeit im Scheinwerferlicht sonnen. Kurze Zeit. Denn morgen steht nicht nur die Angelobung für alle alten und neuen Bürger­meisterinnen und Bürgermeister an, sondern auch viel Arbeit. Und die Aufgabe, eine Gemeinde zu führen, war wohl lange nicht so schwierig wie jetzt. Der schreckliche Krieg in der Ukraine und Tausende Hilfe suchende Menschen, sie werden unmittelbar auch in vielen Gemeinden zur Herausforderung. Wie so oft werden die Lösungen dafür vor Ort in den Gemeinden und der Zivilgesellschaft gefunden werden müssen. Das alles bei stellenweise leeren Gemeindekassen. Weil die Gemeinden von Bund und Ländern zwar stets mit einem Füllhorn neuer Aufgaben, aber nicht den entsprechenden finanziellen Ausstattungen bedacht werden.

So werden aus Dorfkaisern, die es eh kaum noch gibt, recht schnell Bettler um Bedarfszuweisungen. Ein Unding. Auch sonst hat es der Job als Gemeindemanagerin oder -manager in sich. Das fängt bei schwierigen rechtlichen Fragen an und hört bei der Suche nach Mehrheiten im Gemeinderat auf. Zwar gibt es weiterhin die Einheitslisten und eine Bürgermeisterallmacht. Doch man merkt in vielen Gemeindestuben auch einen Generationenwechsel. Leider hat dieser noch nicht dazu geführt, dass es deutlich mehr Frauen als Bürgermeisterinnen gibt. Wie schwierig der Job insgesamt ist, zeigte wohl noch eine Zahl. Ein Viertel aller amtierenden Bürgermeister trat zur Wahl am 27. Februar erst gar nicht mehr an.

