FPÖ-Kaniak: Mit Gesundheitsminister Rauch perpetuiert sich das Corona-Chaos der Bundesregierung!

Nahezu täglich gibt es neue, völlig widersprüchliche Ankündigungen, Meinungskundgebungen oder verbale Rauchbomben.

Wien (OTS) - „Ein Minister geht, ein Neuer kommt und das Chaos bleibt“, so kommentierte heute FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak die Aussagen von Gesundheitsminister Johannes Rauch im ORF-Mittagsjournal. „Von den Vorschusslorbeeren, wonach ja Johannes Rauch ein ‘Politprofi‘ wäre und damit jetzt endlich Professionalität im Gesundheitsressort Einzug halten werde, bleibt angesichts der jüngsten Auftritte aber nicht viel übrig. Diese Bundesregierung zeigt von Woche zu Woche und von Monat zu Monat, dass sie keinen Plan hat und nahezu täglich völlig widersprüchliche Ankündigungen, Meinungskundgebungen oder verbale Rauchbomben abzugeben bereit ist. Es muss hier endlich jemand den Mut haben, und diese Testpandemie offiziell für beendet erklären. Die Bevölkerung habe dies nämlich schon längst getan; nahezu alle Meinungsforscher sind sich einig: Die von der Bundesregierung verordneten Maßnahmen werden einfach nicht mehr ernst genommen. Das ist auch wenig verwunderlich.“

„Tatsache ist, dass – obwohl nahezu täglich irgendwelche Infektionshöchstzahlen gemeldet werden – sowohl die Situation in den Krankenhäusern aber auch auf den Intensivstationen zeigt, dass wir mit einer Virusvariante konfrontiert sind, die in der absoluten Mehrheit maximal einen grippalen Infekt erzeugt. Bei rund 99% der Betroffenen äußere sich Omikron mit Halsschmerzen, ein wenig Fieber, Schnupfen und Husten. Dementsprechend wäre der Gesundheitsminister gut beraten gewesen, heute die Gunst der Stunde zu nutzen und der Hysterie ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Stattdessen macht sich Rauch aber Gedanken darüber, wie man das Testregime noch ein paar Wochen in abgespeckter Form über die Runden bringen kann, um hier doch noch ein wenig das Gespenst des bösen „Killervirus“ als Druckmittel am Leben zu erhalten. Damit zeige sich jedenfalls, dass durch diese Bundesregierung – auch mit dem neuen Gesundheitsminister - das Corona-Chaos perpetuiert wird und auch kein frischer Wind mehr zu erwarten sein wird. Schade, wieder eine Chance vergeben", so Kaniak.

