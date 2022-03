Gaspreisexplosion entlarvt Stromlieferanten – Ökostrom nur auf dem Papier

Strompreiserhöhungen machen deutlich - viel "Ökostrom" kommt aus Gaskraftwerken - Anti Atom Komitee fordert Einstellung der Kundentäuschung.

Freistadt (OTS) - Die Strompreiserhöhungen der letzten Wochen machen deutlich, dass der Großteil des Stromes, der den Konsumenten als Ökostrom verkauft wird, in Gaskraftwerken produziert wurde, der mit Wasserkraftzertifikaten „grüngewaschen“ wurde! Das Anti Atom Komitee fordert von der Bundesregierung Einstellung der Kundentäuschung und Ausnutzung der Krisensituation auf Kosten der Stromkunden.

Was rechtfertigt eigentlich die massive Preiserhöhung bei Strom, denn in Österreich beträgt der Anteil an Ökostrom über 90 Prozent und Wind, Wasser und die Sonne sind in den letzten Wochen nicht teurer geworden und die Anlagen zur Stromproduktion bestehen bereits.

Auch die Kosten für die Wartung der Anlagen ist nicht in diesem Ausmaß gestiegen! Dies kann also auch nicht der Grund für die enormen Preissteigerungen bei „Ökostrom“ sein.

„Die Wahrheit ist: Durch die massive Erhöhung des Öl- und Gaspreises wird nun schlagend, dass die meisten „Ökostromlieferanten“ in Wahrheit Strom aus fossilen Energieträgern wie Gas oder Öl den Stromkunden liefern, der mit einem Wasserkraftzertifikat aus Norwegen oder Österreich „grüngewaschen“ wurde und da wirken sich die gravierenden Preissteigerungen bei Gas oder Öl natürlich massiv aus, was dann zu diesen Preiserhöhungen führt“, so Manfred Doppler weiter vom Anti Atom Komitee.

„Den Preisanstieg bei tatsächlichem Ökostrom mit dem Zukauf von Ausgleichsenergie (Stromzukäufe, die nicht vorherberechenbar sind) zu rechtfertigen, ist nicht nachvollziehbar! Auch die sogenannte „Mehrwertorder“, nach der die letzte Kilowattstunde, die zur Versorgung eines Landes notwendig ist, den Preis mitbestimmt, rechtfertigt diese Preiserhöhungen nicht! Hier verdienen einige ganz kräftig an der aktuellen Krise - auf Kosten der Stromkunden“, so Manfred Doppler abschließend.

Das Anti Atom Komitee fordert Ministerin Gewesseler und den Bundeskanzler auf, diesem unwürdigen Treiben seitens vieler Stromlieferanten endlich ein Ende zu setzen und die Stromkunden vor derartigen Machenschaften zu schützen.

Rückfragen & Kontakt:

Anti Atom Komitee

DI Manfred Doppler

+43 (0)664 45 05 015