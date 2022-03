Ai Weiwei übernimmt Social-Media-Account der ALBERTINA

Instagram-Takeover am 11. März und Flashmob im Mai

Wien (OTS) - "Das Internet ist letztlich unkontrollierbar. Und wenn das Internet unkontrollierbar ist, wird die Freiheit gewinnen. So einfach ist das", so der chinesische Konzeptkünstler Ai Weiwei, dem ab nächstem Mittwoch mit „Ai Weiwei. In Search of Humanity“, die – nach eigener Aussage – bisher größte Retrospektive in der ALBERTINA MODERN gewidmet ist.

Zu diesem Anlass übernimmt der bekannte Künstler und Menschenrechtsaktivist am Freitag, den 11. März den Instagram-Account der ALBERTINA für einen Tag.

Politisches Gewissen von Weltrang

Ai Weiwei ist nicht nur einer der bedeutendsten und politisch aktivsten Künstler der Welt: Seine Aktivitäten auf den sozialen Medien erreichen ein Millionenpublikum. Der künstlerische Berater des Pekinger Olympiastadions ist in seiner Heimat zu einem vielzitierten politischen Kommentator und öffentlichen Gewissen geworden. Sein Blog zählte in China zu den populärsten Adressen im Netz bevor er von der chinesischen Behörde geschlossen wurde.

Sei es durch unerschrockene Tweets zur Meinungsfreiheit, bei der Mobilisierung von tausenden Freiwilligen oder der Veröffentlichung von über 5.000 Namen der Schulkinder, die dem Erdbeben von Sichuan in unzureichend gebauten Schulen zum Opfer fielen: Ai Weiwei nutzt die Kanäle der sozialen Medien gekonnt um zu mobilisieren und unbequeme Fragen an die Regierenden zu stellen – oftmals mit tagesaktuellen Themen wie vor kurzem ein Post zur Unterstützung der Ukraine.

Flashmob & Kampagne #RunForOurRights

Die ALBERTINA wird Ai Weiweis Kampagne #RunForOurRights im Zuge der Ausstellung weitertragen und zum Flashmob vor der ALBERTINA MODERN einladen.

Ins Leben gerufen wurde die Social Media-Kampagne zur Verteidigung der Pressefreiheit, nachdem der britische oberste Gerichtshof eine frühere Entscheidung aufgehoben und die Auslieferung von Julian Assange an die USA genehmigt hat. Im dazugehörigen Video läuft Ai Weiwei auf einem Laufband, das ihm der Wikileaks-Gründer nach seinem Aufenthalt in der ecuadorianischen Botschaft in London überlassen hat.

Zur Unterstützung der Kampagne wird es am 13. Mai vor der ALBERTINA MODERN den aus den Sozialen Medien bereits bekannten dazugehörigen Flashmob geben.

Die Pressekonferenz zu „Ai Weiwei. In Search of Humanity“ findet am 15. März um 1o Uhr in der ALBERTINA MODERN statt.

