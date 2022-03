AVISO - Pressegespräch am 17. März: Start in die Pollensaison 2022

Wien (OTS) - Über eine Million Menschen in Österreich leiden an einer Allergie gegen den Blütenstaub von Birke, Gräser & Co. Pollenallergien sind jedoch nicht nur lästig, sondern brauchen adäquate Abklärung und Therapie. Allergische Erkrankungen wurden immer schon viel zu spät diagnostiziert und oft nicht ausreichend oder gar nicht behandelt. Wie sieht eine treffsichere Diagnose und Therapie von Pollenallergien aus, und wer sind dafür die richtigen AnsprechpartnerInnen? Welche Auswirkungen hatte und hat die Pandemie auf die Versorgung von AllergikerInnen? Welchen Einfluss haben Luftqualität und Klimawandel auf die Entstehung von Allergien?

Antworten auf diese Fragen geben ExpertInnen im Rahmen eines Pressegesprächs am 17. März 2022. Weitere Themen sind: Wie es mit der Pollensaison weitergeht, die heuer deutlich früher als üblich und äußerst heftig startete, und welche neuen Services der Österreichische Pollenwarndienst der MedUni Wien AllergikerInnen und ÄrztInnen zur Verfügung stellt.



Pressegespräch Start in die Pollensaison 2022

Datum: 17. März 2022, 10.00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien



Corona-Regelungen: 3G, Maskenpflicht.



Zusätzlich ist eine virtuelle Teilnahme möglich: https://events.streaming.at/pollen-20220317



Die GesprächspartnerInnen (in alphabetischer Reihenfolge):



Markus Berger

Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung und Österreichischer Pollenwarndienst der MedUni Wien



Uwe E. Berger

Universitätsklinik für Hals-, Nasen und Ohrenkrankheiten und Österreichischer Pollenwarndienst der MedUni Wien



Wolfram Hötzenecker

Klinik für Dermatologie und Venerologie, Kepler Universitätsklinikum Linz, Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (ÖGAI)



Erika Jensen-Jarolim

Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung der MedUni Wien, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (ÖGAI)





