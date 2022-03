Einladung Jahres-Pressekonferenz Boehringer Ingelheim

Wien (OTS) - 2021 war für Boehringer Ingelheim trotz aller Turbulenzen ein sehr zufriedenstellendes Geschäftsjahr. Das betrifft nicht nur die Geschäftsentwicklung des Unternehmens, sondern zeigt sich auch in vielen Fortschritten, die Boehringer Ingelheim für die Behandlung von Patienten erreichen konnte.

Am 5. April 2022, um 10:30 Uhr, stellt das forschende Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim auf seiner globalen Jahres-Pressekonferenz, zu der wir Sie sehr herzlich einladen, folgende Themen vor:

Highlights des Geschäftsjahres 2021

Geschäfts- und Finanzzahlen 2021

Ausblick auf 2022

Es präsentieren Ihnen die Geschäftsergebnisse Hubertus von Baumbach (Vorsitzender der Unternehmensleitung) und Michael Schmelmer (Mitglied der Unternehmensleitung mit Verantwortung für Finanzen & Konzernfunktionen).

Sie können die Pressekonferenz via Live-Stream verfolgen und Fragen via Chat stellen. Bei Interesse melden Sie sich bitte hier an: https://arpc2022.virtualcc.events

Rückfragen & Kontakt:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Unternehmenskommunikation

Matthias Sturm

Tel.: +43-1-80105-2742

E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit @ boehringer-ingelheim.at