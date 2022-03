GW/Wien: Wenn Männer Führung teilen, bekommen sie auch Blumen am 8. März

Die Regionalleitung der Grünen Wirtschaft Wien wird seit 2022 mit Hans Arsenovic und Sonja Franzke durch eine Doppelspitze vertreten.

Wien (OTS) - Wir wollen nicht nur theoretische Impulse für eine bessere Welt geben, wir leben sie: Deshalb hat die Generalversammlung der Grünen Wirtschaft beschlossen, dass die Regionalsprecher:innen-Rolle auch als Doppelspitze gelebt werden kann.

Die Regionalversammlung Wien hat den Wunsch von Hans Arsenovic und Sonja Franzke als Doppelspitze die Sprecher:innen-Rolle auszufüllen, einstimmig bestätigt. Arsenovic und Franzke sehen im Modell des Shared Leadership viele Chancen für Frauen und die nachhaltige Wirtschaft.



Die Grüne Wirtschaft Wien wird nun seit Anfang 2022 von einer Doppelspitze aus Regionalsprecherin und Regionalsprecher vertreten. Damit verbunden ist das Ziel, als Vertretung der Grünen Unternehmer:innen menschlich und strategisch noch wirksamer zu werden und Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu unterstützen.

» Dieses Miteinander ermöglicht uns, die vielfältigen, wichtigen Aufgaben besser aufzuteilen. Wir befinden uns an den Ausläufern einer Pandemie, die viele Schwächen der alten Wirtschaft aufgezeigt hat und natürlich für viele Unternehmen existenzbedrohend war und ist. Damit jetzt die Stellschrauben in Richtung nachhaltige Wirtschaft gedreht werden, muss die Grüne Wirtschaft viel Stärke und Kraft zeigen. Zu zweit bringen wir da weitaus mehr voran. Wir freuen uns außerdem, das zukunftsweisende Modell Shared Leadership mit Leben zu füllen und dabei jeden Tag dazuzulernen. Wir verstehen eine Doppelspitze auch als Chance, mehr Frauen für Führungsrollen zu gewinnen. Nicht selten wird der weibliche Drang, ganz vorne zu stehen, von anderen – altruistischen – Aufgaben wie z. B. (unbezahlter) Care-Arbeit – überlagert. Werden die professionellen Führungsaufgaben geteilt, werden deutlich mehr Frauen diese auch wahrnehmen. In einem gemeinsamen Auftreten und Agieren liegt also viel Raum für Entwicklung«, sind Hans Arsenovic und Sonja Franzke überzeugt.





Rückfragen & Kontakt:

Beate Hemmelmayr

Grüne Wirtschaft Wien

Leitung Regionalbüro



beate.hemmelmayr @ gruenewirtschaft.at

+43 660 122 31 48