SPÖ-Kucher zu Mückstein-Rücktritt: Es reicht nicht, ständig nur Köpfe auszutauschen

Kucher wünscht Mückstein persönlich alles Gute

Wien (OTS/SK) - „Persönlich wünsche ich Wolfgang Mückstein alles Gute für seine Zukunft. Für Österreich wird auch der sechste Ministerwechsel nichts am türkis-grünen Chaos ändern, da diese Regierung immer nur mit sich selbst und Korruptionsvorwürfen beschäftigt ist. Da reicht es nicht, dass man immer nur Köpfe austauscht“, kommentiert SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher den Rücktritt von Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein. ****

In der Pandemiebekämpfung hat Türkis-Grün bis dato völlig versagt und es gibt auch keinerlei Vorbereitungen für den Herbst. Zugleich gibt es Riesenbaustellen im Pflegebereich, null Angebote für Long Covid-Betroffene und keinen weiteren Ausbau der Gesundheitsversorgung. „Die türkis-grüne Bilanz ist auch in der Gesundheitspolitik katastrophal, die Regierung de facto gescheitert“, so Kucher. (Schluss) sl/lp

