Wirtschaftsbund-Stellenmonitor: Wieder neuer Rekord an offenen Stellen

270.000 offene Stellen in Österreich mit Ende Februar. + 8 % im Vergleich zum Vormonat, + 30% im Tourismus, + 10% im Baugewerbe;

Wien (OTS) - Jeden Monatsbeginn veröffentlicht der WB-Stellenmonitor die offenen Stellen in Österreich. Die mittels Online-Tool erhobenen Daten zeigen einen neuen Rekord und einen 8%igen Zuwachs an offenen Stellen im Vergleich zum Vormonat Jänner.





Die Ergebnisse im Überblick:

Offene Stellen in Österreich nach Branchen:

Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik: 32.189

Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein: 437

Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit: 40.209

Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe: 4.663

Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT: 26.526

Handel, Logistik, Verkehr: 51.130

Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft, Umwelt: 2.668

Maschinenbau, Kfz, Metall: 21.717

Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk: 1.986

Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe: 12.411

Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege: 18.392

Textil, Bekleidung, Mode, Leder: 290

Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit: 32.632

Unbekannt: 23.117

Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung: 1.527

Summe: 269.894

Offene Stellen in den Bundesländern:

Burgenland: 5.308

Kärnten: 16.612

Niederösterreich: 41.557

Oberösterreich: 61.925

Salzburg: 26.790

Steiermark: 35.941

Tirol: 27.905

Vorarlberg: 15.719

Wien: 38.137

„Es mangelt an Personal an allen Ecken und Enden. Um möglichst viele Personen in Beschäftigung zu bringen, brauchen wir dringend effizientere Anreize zur Erhöhung der Mobilität und den Ausbau von Qualifikationen entsprechend den Arbeitsmarktbedürfnissen. Es darf nicht sein, dass Österreich als Wirtschaftsstandort zurückfällt, nur weil Betriebe keine Mitarbeiter finden“, so WB-Generalsekretär und Abg.z.Nr. Kurt Egger zum aktuellen WB-Stellenmonitor.

Alle Detailergebnisse finden Sie hier: https://www.wirtschaftsbund.at/wirtschaftsbund-stellenmonitor/

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund

Valentin Petritsch, MSc

Pressesprecher & Leitung Kommunikation

+43 1 505 47 96 17

https://twitter.com/vpetritsch

http://www.wirtschaftsbund.at