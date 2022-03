Neues Masterstudium verbindet Nachhaltigkeit und Kommunikation

An der FHWien der WKW startet im Herbst 2022 der englischsprachige Master in International Sustainability Communication – ein österreichweit einzigartiges Studium.

Wien (OTS) - Nachhaltigkeit ist ein komplexes Thema. Es besteht ein dringender Bedarf an Fachleuten, die die Herausforderungen, vor denen die Unternehmen in diesem Bereich stehen, bewältigen können. Dazu gehört, Nachhaltigkeitsthemen professionell zu kommunizieren. Die Vienna Management Academy der FHWien der WKW bietet ab September 2022 ein Masterstudium an, das mithilfe von ExpertInnen aus Wirtschaft, NGOs und Forschung entwickelt wurde. Der österreichweit einzigartige Lehrplan verknüpft internationale Kommunikation und Nachhaltigkeit. Das neue Studium wird komplett auf Englisch unterrichtet und ist für Berufstätige maßgeschneidert: Der Online-Anteil beträgt 50 Prozent.

Nachhaltigkeitsstrategien entwickeln, umsetzen und kommunizieren

„Das Masterprogramm International Sustainability Communication wird VordenkerInnen und EntscheidungsträgerInnen das Wissen und die Fähigkeiten vermitteln, die sie brauchen, um Nachhaltigkeitsthemen zu verstehen und an unterschiedliche Stakeholder zu kommunizieren“, so Programmleiterin Kirstie Riedl von der Vienna Management Academy der FHWien der WKW. „Die AbsolventInnen werden in der Lage sein, an der Entwicklung und Umsetzung von Nachhaltigkeits­strategien in Unternehmen mitzuwirken und darüber zu sprechen. Der Lehrplan deckt alle Themen der Unternehmenskommunikation auf Masterniveau ab und beleuchtet sie unter dem Blickwinkel von Internationalität und Nachhaltigkeit. Eigene Module schaffen ein Verständnis für die Multidisziplinarität des Phänomens Nachhaltigkeit.

Flexibles Studieren mit 50 Prozent Fernlehre

Das Masterstudium zeichnet sich durch innovative Lehr- und Lernmethoden und seinen starken Praxisbezug aus. „Die Studierenden profitieren von unserer engen Vernetzung mit der Wirtschaft“, betont Kirstie Riedl. „In Projekten erarbeiten sie Lösungen für reale Aufgabenstellungen aus Unternehmen. Dies eröffnet den Studierenden einen Zugang zu potenziellen Arbeitgebern.“

Das neue Masterprogramm lässt sich gut mit den Bedürfnissen berufstätiger Studierender vereinbaren. Die Inhalte werden in Vorlesungen, Seminaren, Workshops und Exkursionen erarbeitet. Die Lehrveranstaltungen finden freitags und samstags geblockt statt. Zu den Präsenzterminen treffen sich die Studierenden und Lehrenden auf dem verkehrsgünstig gelegenen Campus der FHWien der WKW oder in anderen modernen Seminarräumen in zentraler Lage. 50 Prozent des Studiums können ortsunabhängig und teilweise auch zeitlich flexibel über das Internet absolviert werden.

Viersemestriges Studium mit Masterabschluss

Das englischsprachige Master’s Program in International Sustainability Communication ist ideal für AbsolventInnen von Studienprogrammen im Kommunikations- oder Wirtschaftsbereich. Dank seines interdisziplinären Charakters eignet es sich aber auch für Personen mit einem Vorstudium in den Bereichen Nachhaltigkeit, Gesundheit und Umwelt sowie für Alumni eines naturwissen­schaftlichen oder technischen Studiums. Das Masterprogramm dauert vier Semester und wird mit dem neuen Titel „Master of Arts (Continuing Education)“ – kurz MA (CE) – abgeschlossen. Daneben ist es möglich, eine zweisemestrige Kurzform der Ausbildung zu absolvieren und als Academic Expert in International Sustainability Communication abzuschließen.

Vienna Management Academy bündelt Weiterbildungsprogramme der FHWien der WKW

Das Masterstudium in Nachhaltigkeitskommunikation ist ein Angebot der im Februar 2022 vorgestellten Vienna Management Academy. Unter dieser neuen Marke bündelt die FHWien der WKW ihre Weiterbildungsprogramme für Berufstätige. Für die Zukunft ist ein stetiger Ausbau dieser Angebotsschiene gedacht. „Nachhaltigkeit in der Wirtschaft ist ein Fokusthema der Vienna Management Academy und der FHWien der WKW generell“, betont Wolfgang Vrzal, Leiter der Vienna Management Academy. „Denn an der Beschäftigung mit allen Dimensionen der Nachhaltigkeit führt für Unternehmen, die langfristig erfolgreich bleiben wollen, kein Weg vorbei.“ Aspekte von Nachhaltigkeit professionell zu kommunizieren, sei daher eine wichtige Kompetenz, deren Erwerb das neue Masterstudium unterstütze, so Vrzal weiter.

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist seit über 27 Jahren am Markt und Österreichs führende Fachhochschule für Management & Kommunikation. Eng vernetzt mit den heimischen Unter­nehmen bietet die FHWien der WKW eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für über 2.800 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungsangebot bereitet die AbsolventInnen – bislang über 12.700 – optimal auf ihre Karriere vor.

