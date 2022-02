Wiener Festwochen - Programm jetzt online

13. Mai bis 18. Juni

Die Wiener Festwochen eröffnen im Frühjahr 2022 einen Raum, in dem Künstler:innen unbekanntes Terrain erkunden – einen Raum für Kreativität und Neu-Erfindung. Viele der präsentierten Werke verweisen auf eine Gesellschaft, die nicht mehr dort ist, wo sie bisher war … aber auch noch nicht an einem neuen Ort. Theaterbühnen sind potenziell fruchtbarer Boden für das Entstehen von etwas „Neuem“. Sie geben Zukunftsszenarien Form, laden Fiktion und Spekulation als prominente Gäste ein. Christophe Slagmuylder, Intendant Wiener Festwochen

Wien (OTS) - Die Wiener Festwochen eröffnen im Frühjahr 2022 einen Raum, in dem Künstler:innen unbekanntes Terrain erkunden – einen Raum für Kreativität und Neu-Erfindung. Viele der präsentierten Werke verweisen auf eine Gesellschaft, die nicht mehr dort ist, wo sie bisher war … aber auch noch nicht an einem neuen Ort. Theaterbühnen sind potenziell fruchtbarer Boden für das Entstehen von etwas „Neuem“. Sie geben Zukunftsszenarien Form, laden Fiktion und Spekulation als prominente Gäste ein.

Christophe Slagmuylder, Intendant Wiener Festwochen

Das gesamte Programm der Wiener Festwochen 2022, die heuer von 13. Mai bis 18. Juni stattfinden werden, finden Sie jetzt online auf www.festwochen.at. Der Kartenverkauf für alle Veranstaltungen startet am Samstag, den 26. Februar um 10 Uhr. Tickets sind erhältlich auf www.festwochen.at, in der Festwochen Tageskasse und telefonisch mit Kreditkarte.

Die ersten Aufführungen der Festwochen bringen Chöre als Kollektiv auf die Bühne, sie singen Lieder über Ende und Erneuerung, über den Kreislauf von Leben und Tod. So auch bei Romeo Castelluccis opulentem Requiem, das schon Anfang April als ein außergewöhnlicher Prolog des Festivals zu sehen sein wird. Vielfältig und besonders geht es weiter: Internationales Sprechtheater ist prominent besetzt, mit Inszenierungen von Christiane Jatahy, Christopher Rüping, Tiago Rodrigues und vielen mehr. Ein breites musikalisches Spektrum von Wolfgang Amadeus Mozart bis Iannis Xenakis, von Arnold Schönberg bis Peter Rehberg wird von den Bühnen erklingen, der herausragende bildende Künstler Philippe Parreno lässt in Phantasmagoria ein Orchester sprechen, eigens für die Festwochen entworfene Instrumente von Tarek Atoui werden an mehreren Locations bespielt. Die großen Schauspielerinnen Isabelle Huppert, Caroline Peters und Adèle Haenel zeigen ihre Kunst neben aufstrebenden Künstler:innen aus aller Welt, die in Wien ihre neuesten Arbeiten präsentieren.

Ein zentraler Aspekt des Festivals sind die zahlreichen Auftragsarbeiten und Koproduktionen. Insgesamt 24 Werke, die dieses Jahr auf dem Programm stehen, werden in ihrem Entstehen von den Wiener Festwochen unterstützt und 12 davon in Wien uraufgeführt. Insgesamt können Sie 38 Produktionen bei den Wiener Festwochen erleben.

Freuen Sie sich mit uns auf kraftvolle Eigenproduktionen, Weltpremieren und internationale Arbeiten aus allen künstlerischen Bereichen, von Theater und Musik über Tanz bis zur bildenden Kunst – auf ein Festival der Künste, das einen Raum für wagemutige Arbeiten schafft.



Rückfragen & Kontakt:

Anne Zimmermann

Leitung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Wiener Festwochen GesmbH



+43 1 58922 330

a.zimmermann @ festwochen.at

www.festwochen.at