SOS-Kinderdorf zu Kriegsausbruch in der Ukraine: Kinder und Familien brauchen jetzt unsere Hilfe!

SOS-Kinderdorf schnürt Hilfspaket für bis zu 50.000 Menschen und bittet um Spenden. Für die Aufnahme geflüchteter Familien in Österreich steht man bereit.

Wien (OTS) - SOS-Kinderdorf verfolgt die Entwicklungen in der Ukraine mit großem Entsetzen und Betroffenheit. „Es ist absolut inakzeptabel, wenn Kinder in die Schusslinie geraten. Kinder tragen nichts zu dem Konflikt bei und können schon gar nichts für seinen Ausbruch. Die Menschen in der Ukraine brauchen jetzt dringend unsere volle Solidarität und Unterstützung“, so SOS-Kinderdorf Geschäftsführer Christian Moser angesichts der sich überschlagenden Ereignisse in der Ukraine.

SOS-Kinderdorf bereitet ein Nothilfepaket für bis zu 50.000 Menschen in der Ukraine vor, darunter Nahrungsmittel- und Hygienegrundversorgung, psychologische Soforthilfe sowie Unterstützung bei Evakuierung, und Notfalls-Unterkünften. „Als Kinderrechts- und Kinderschutzorganisation kann SOS-Kinderdorf auf langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Kindern in Notsituationen auf der ganzen Welt zurückgreifen“, so Moser: „darunter fallen die Errichtung von Kinderschutzzonen, Familienzusammenführungen und psychologische Soforthilfe. Wir bitten Sie dabei um Unterstützung!“ Bereits jetzt sind drei Millionen Ukrainer*innen auf humanitäre Hilfe angewiesen, darunter 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge.

SOS-Kinderdorf steht für die Aufnahme geflüchteter Familien bereit

„Die ersten Familien haben bereits in großer Angst ihre Häuser verlassen. Die Lage ist dramatisch und die Sicherheit tausender ukrainischer Kinder gefährdet. Wir begrüßen daher die Ankündigung von Bundeskanzler Karl Nehammer, dass Österreich seinen humanitären Verpflichtungen nachkommen wird und Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet auch in Österreich aufgenommen werden. Als Kinderschutzorganisation verfügt SOS-Kinderdorf über langjährige Erfahrung in der Betreuung kriegstraumatisierter Kinder und steht für die Betreuung von geflüchteten Familien aus der Ukraine bereit“, so Moser. „Wir hatten gehofft, dass Krieg in Europa der Vergangenheit angehört, aber die Entwicklungen der letzten Stunden haben uns eines traurigen Besseren belehrt. Wir stehen bereit zu helfen!“.

SOS-Kinderdorf in der Ukraine, Mitarbeiter*innen und betreute Kinder in Sicherheit

SOS-Kinderdorf ist seit über 20 Jahren in der Ukraine aktiv. Seit Monaten ist man in engem Kontakt mit den Mitarbeiter*innen vor Ort und hat Notfallpläne für die aktuelle Situation vorbereitet. Oberstes Ziel von SOS-Kinderdorf ist es, die Sicherheit der Kinder in seiner Obhut und der Mitarbeitenden der SOS-Kinderdörfer Ukraine weiterhin zu gewährleisten. "Glücklicherweise ist niemand aus den Programmen der SOS-Kinderdörfer verletzt", sagt Serhii Lukashov, Leiter der SOS-Kinderdörfer in der Ukraine.

Nothilfe Ukraine

Spendenkonto: IBAN: AT62 1600 0001 0117 3240, Kennwort: Ukraine

www.sos.kinderdorf.at/nothilfe-ukraine

SMS Spenden mit gewünschtem Spendenbetrag an 0676 800 7010, Kennwort: Ukraine

