AUGE/UG gratuliert Eva Wildfellner. Sie wird neue Direktorin der Arbeiterkammer Wien.

Wir gratulieren Eva Wildfellner sehr herzlich und freuen uns auf gute Zusammenarbeit. Es ist toll, dass die Arbeiterkammer Wien nun eine Frau als Direktorin hat Karin Stanger 1/2

Wir bedanken uns bei Christoph Klein und wünschen ihm alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand. Ich freue mich über die weibliche Verstärkung und auf die Zusammenarbeit im Vorstand Vera Koller 2/2

Wien (OTS) - Am Dienstag wurde Eva Wildfellner als Nachfolgerin von noch AK Wien Direktor Christoph Klein per 1. September 2022 bestellt. Momentan ist Wildfellner Generalsekretärin im Ministerium für Kunst, Kultur, Öffentlicher Dienst und Sport. Sie verfügt über jahrelange Erfahrung in unterschiedlichen Funktionen und Ministerien und ist damit höchst qualifiziert für die herausfordernde Aufgabe. “ Wir gratulieren Eva Wildfellner sehr herzlich und freuen uns auf gute Zusammenarbeit. Es ist toll, dass die Arbeiterkammer Wien nun eine Frau als Direktorin hat ”, so Karin Stanger, AUGE/UG Bundessprecherin und AK Wien Fraktionsvorsitzende “ Wir bedanken uns bei Christoph Klein und wünschen ihm alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand. Ich freue mich über die weibliche Verstärkung und auf die Zusammenarbeit im Vorstand ”, so Vera Koller, AUGE/UG Wien Landessprecherin und AK Wien Vorstandsmitglied. Ebenso gratulieren wir Gerhard Bröthaler, AK Leiter des Bereichs Information, er wird mit 1. März 2022 stellvertretender Direktor der AK Wien.

