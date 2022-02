ÖAAB-Zarits zu den aktuellen Arbeitsmarktzahlen: Wir bringen Menschen in Beschäftigung!

Die aktuellen Arbeitsmarkzahlen zeichnen ein gutes Bild – Nur 380.639 Menschen sind im Moment arbeitslos oder in Schulungen.

Wien (OTS) - „Gerade am Arbeitsmarkt ist es uns in der Krise gelungen wesentliche Maßnahmen zu setzen, die funktionieren! Allein durch die Corona-Kurzarbeit konnten am Höhepunkt der Krise 1,3 Millionen Menschen vor der Arbeitslosigkeit bewahrt werden! Jeder Arbeitslose ist einer zu viel, und es sind hunderttausende Schicksale, die uns beschäftigen und die unsere Politik bestimmen. Aber nun sehen wir, dass sich die Investitionen in soziale Maßnahmen und die Corona-Hilfsprogramme ausgezahlt haben. Es sind aktuell weniger Menschen in Arbeitslosigkeit als die Jahre davor, diese guten Zahlen hatten wir das letzte Mal im Februar 2012. Dieser Vergleich zeigt klar und deutlich, was dieser Bundesregierung gelungen ist“, betont ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Christoph Zarits zu den positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

„Die Arbeitslosigkeit im Bundesländervergleich sollte ein klarer Weckruf für die SPÖ sein. Immerhin sind es – bei der Höhe der Arbeitslosenquote – für die SPÖ alle Stockerlplätze geworden. Im Jänner liegt Wien mit 12,3 Prozent mit der höchsten Arbeitslosenquote voran, gefolgt von Kärnten mit 10,6 Prozent und dem Burgenland mit fast 9 Prozent. Die österreichweite Arbeitslosenquote liegt darunter mit 8,1 Prozent. Die Verantwortlichen in diesen Ländern – die SPÖ-Landeshauptleute sollten sich ein Beispiel am Bund nehmen, und Menschen endlich in Beschäftigung bringen“, so Zarits.

„Es ist das primäre Ziel unserer Politik und unser wichtigstes Anliegen, Menschen in Beschäftigung zu bringen. Es geht nicht darum Arbeitslosigkeit zu verwalten, sondern jeder Österreicherin und jedem Österreicher die Chance zu geben, sich etwas aufzubauen – durch Arbeit, Fleiß und Leistung“, schließt der ÖAAB-Generalsekretär.

