AK-Frauenkulturmonat März 2022: Frauen, greift nach den Sternen!

Wir holen Frauen und ihre Leistungen einen ganzen Monat vor den Vorhang – in der Kunst und in der Arbeitswelt AK-Präsident Andreas Stangl

Linz (OTS) - Frauen meistern mit Bravour Beruf und Familie, halten gerade in Krisenzeiten das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben am Laufen und kämpfen nebenbei noch täglich um ihre Rechte: in der Partnerschaft, in der Familie, in der Politik, im Beruf. Und die AK unterstützt sie dabei auf vielfältige Weise – nicht nur symbolisch am Weltfrauentag, sondern das ganze Jahr. Denn gerade, was Einkommen und Karrierechancen betrifft, kann von echter Gleichstellung noch keine Rede sein. Der AK-Frauenkulturmonat macht im März mit vielen Veranstaltungen unterschiedlichste Frauen mit ihren Leistungen sichtbar. „ Wir holen Frauen und ihre Leistungen einen ganzen Monat vor den Vorhang – in der Kunst und in der Arbeitswelt “, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.

Einen perfekten Einstieg in den Frauenkulturmonat bietet ein Konzert am Weltfrauentag, 8. März, mit – wie kann es anders sein – geballter Frauenpower. Das Berliner Musikerinnen-Trio „Rag Doll“ nimmt ihr Publikum unter dem Motto „Welcome to the Roaring Twenties“ mit auf eine Reise in das goldene Zeitalter von Ragtime, Boogie-Woogie, Harlem Stride und Barrelhouse.

Oberösterreich-Premiere feiert am 15. März in der AK Linz die Theaterproduktion „Sternenfrauen“ von portraitheater. Sandra Schüddekopf und Anita Zieher lassen dabei Pionierinnen der Weltraumforschung ebenso zu Wort kommen wie heutige Expertinnen. Sie alle erzählen abseits von Klischees und Stereotypen von ihrer spannenden Arbeit und ihrer Mission – ihren unterschiedlichen Wegen zu den Sternen – und machen Mut, das Untypische zu wagen und im wahrsten Sinne des Wortes nach den Sternen zu greifen.

Feminismus, Sexismus, Unabhängigkeit und Gleichbehandlung sind die zentralen Themen in den Songs von Eva Klampfer aka LYLIT. Konzentriert auf Stimme und Klavier stellt sie am 17. März bei einem Konzert im Jägermayrhof ihre Eigenkompositionen vor.

Isabell Meili, Kabarettistin und Gewinnerin des Publikumspreises beim Freistädter Frischling 2020, präsentiert am 23. März in der AK Linz ihr aktuelles Programm „Genug“, eine Hommage an die Selbstliebe und eine Liebeserklärung an die 1990er.

Ein szenisch-musikalischer Abend ist mit „Der Theatermacher & Der deutsche Mittagstisch" am 24. März im Jägermayrhof zu genießen. Begleitet von der Saxophonistin Ilse Riedler gestalten die Schauspielerinnen Doris Hindinger und Karola Niederhuber eine Hommage an Thomas Bernhard, bei der der Fokus auf die weiblichen Figuren in seinem Werk gelegt wird.

Und zum Abschluss des abwechslungsreichen Frauenkulturmonats dirigiert Giedrė Šlekytė das AK Classics-Konzert „Spiel der Farben“ am 30. März – mit dem Bruckner Orchester Linz und dem Organisten Wolfgang Kogert. AK-Mitglieder bekommen ermäßigten Eintritt.

Programminfos und Tickets

Karten für die einzelnen Veranstaltungen sind in der Arbeiterkammer Linz während der Öffnungszeiten beim Info-Schalter erhältlich. Telefonische oder E-Mail-Bestellungen sind unter 050/ 6906-7000 oder unter ticket@akooe.at möglich. Alle Informationen zu Ticketpreisen und zum Programm findet man unter ooe.arbeiterkammer.at/kultur.





Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich

Hans Promberger

050 6906 2161

hans.promberger @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at