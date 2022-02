ÖHGB: Indexanpassung bei Richtwertmiete jetzt!

SPÖ agiert bei Inflationsanpassung der Richtwertmieten realitätsverweigernd und unverantwortlich.

Wien (OTS) - Die Nicht-Anhebung der Richtwerte wäre eine neuerliche Begünstigung von MieterInnen, die ihre Wohnung zu einem gesetzlich geregelten Richtwert anmieten konnten.

Während sich die SPÖ in anderen Bereichen über die Verteuerung des Wohnens hinwegsetzt und eine automatische Anhebung der Gebühren per Gesetz durchführt, wie es zum Beispiel in Wien der Fall war, wird bei der gesetzlichen - zum Werterhalt und zur Planungssicherheit dienenden - Richtwertindexierung eine neuerliche Aussetzung gefordert. Das ist gänzlich unverständlich.

„Letztlich sind solche Pläne auch wirtschaftsschädlich, weil notwendige Wohnungssanierungen oder Klimaschutzmaßnahmen nur beschränkt oder gar nicht durchgeführt werden können. Ganz abgesehen von den Folgen einer schleichenden Enteignung der EigentümerInnen“, betont Prunbauer.

„In diesem Zusammenhang muss einmal klar gesagt werden: Es ist nicht Aufgabe der privaten Vermieter, gleichsam Gemeindewohnungen anzubieten. Das ist Aufgabe des Staates, der zur Finanzierung Steuern und Abgaben einhebt.“, so Prunbauer abschließend.

